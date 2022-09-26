沈慧虹籲說清資策會爭議 高虹安：勿為選舉毀產業

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天表示，高虹安在資策會任職期間有使用到一定的公費，應拿出證據說清楚。高虹安表示，造謠抹黑變成選舉主軸，不要為了選舉毀了產業。

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天在臉書發文說明資策會誕生的緣由過程與立委職權，也反問同為立委的民眾黨新竹市長參選人高虹安是否知道自己的立委職權。對此，沈慧虹接受媒體人周玉蔻專訪後，面對媒體聯訪時表示，即使是民間社團申請政府經費，每一筆支出都要有單據核銷，這是一般人都知道的道理。

沈慧虹說，「民意機關、立法機關本來就有監督行政機關的責任」，高虹安在資策會任職期間有使用到一定的公費，她也再次呼籲高虹安只要拿出相關證據說清楚。

高虹安今天臉書發文指出，資策會前執行長吳瑞北曾公開表示，在2013年擔任資策會執行長期間，資策會業績很突出、盈餘相當亮麗。

她說，本來高階主管可以分到許多績效獎金，但是吳瑞北選擇將獎金扣下來，作為激勵年輕人的資金，鼓勵在職深造以及會內創業，而當時她2個都有拿到。

高虹安表示，在「高虹安博士進修申請的半年期國際人才培育補助」部分，預算是來自資策會的業績盈餘，進修學費更是自掏腰包，絕非柯建銘所謂「每一分錢都是公帑」。

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高虹安指出，資策會是一個政府出資比低於5成的財團法人，接受政府捐助比例未超過一半，是私法人，所以預決算本來就不屬立院審查的範圍，只需要送營運及資金運用計畫。此外，也請民進黨不要讓造謠抹黑變成選舉主軸。

民進黨立法院黨團22日行文給資策會，要求提供台灣民眾黨立委高虹安任職資策會期間業務執行概況，24日柯建銘出席竹市長參選人沈慧虹舉辦牙醫師後援會致詞表示，高虹安在政府所屬財團法人資策會領薪水讀博士，每一分錢都是公帑，對於高虹安的薪水、出國讀博士的補助，總是要了解清楚。（編輯：李錫璋）1110926