資策會：高虹安論文涉侵權 辛辛那提大學尚未回應

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資策會11月25日表示，資策會在10月25日向辛辛那提大學函達高虹安（圖）侵權事實，至今尚未收到回應。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北25日電）資策會今天表示，台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安今天在社群媒體公開辛辛那提大學10月20日的回文資訊，資策會已在10月25日向該大學及其機械工程學系函達高虹安侵權事實，截至今天尚未收到回應。

高虹安今天在臉書公布美國辛辛那提大學回函，內容指出，經相關委員審查確認，博士論文遞交過程沒有任何研究、學術或是版權的不當行為。

資策會今天發布聲明回應，為確保各類研發成果都能遵守相關規定辦理，以維護科專成果、保障科技發展，絕不允許任何藉此謀取私利的行為。

資策會強調已採取三項行動，第一，就高虹安使用資策會所擁有著作權論文涉侵害資策會權利爭議一事，已在10月25日提起刑事自訴，目前靜待法院安排。

第二，高虹安今天在社群媒體上公開的函文，是辛辛那提大學10月20日回文的資訊。資策會已在10月25日向該大學及其機械工程學系函達高虹安侵權事實，不過截至今天，資策會尚未收到辛辛那提大學及其機械工程學系的回應。

第三，資策會專利權受侵害部分，因涉及技術分析，待後續分析報告及資料齊備後，也將提起確認專利權歸屬訴訟。

媒體日前報導高虹安任職資策會期間涉及違反兼職規定一事，資策會檢視內外部相關規定及文件資料，已請律師在今年11月3日向台北市政府勞動局遞交勞資爭議調解申請書，並在11月9日提起刑事告訴程序。

資策會表示，台北市政府勞動局已回函，說明申請調解事項是資策會爭取自身權益、未能符合穩定勞動關係等原因而無法受理，但未說明具體依據。

資策會表示，身為公益性質財團法人，深知執行政府計畫所用資源都是公眾利益，上述各項行動是資策會為確保公共資源獲妥善運用的必要措施。期盼各界勿做不當揣測或發表不實言論，並請社會大眾靜待司法調查。（編輯：張良知）1111125