蔡英文讚沈慧虹有能力 籲選民風雨無阻投票支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

身兼民進黨主席的總統蔡英文（後右2）25日上午在民進黨新竹市長候選人沈慧虹（後左2）、前新竹市長林智堅（後左1）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（後右1）等陪同下，前往新竹長和宮參拜。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）民主進步黨主席蔡英文今天表示，新竹市小而精美，需有經驗、能力的人經營，民進黨新竹市長候選人沈慧虹是最適合人選，呼籲選民明天一定要風雨無阻出門投票。

蔡英文上午在沈慧虹、前新竹市長林智堅等陪同下參拜新竹長和宮時表示，沈慧虹有經驗、創意及能力，是做市長最好人選。沈慧虹雖沒選舉過，但她對新竹市民有信心，一定能分辨誰是新竹真正要的市長。

她說，新竹市有文化歷史又年輕活潑，她深深感受新竹市活力，具傳統及現代化科技，更是高科技心臟地帶，科技人需要沒後顧之憂的家庭生活，就要好的市政團隊幫大家照顧小朋友、長輩及做好安全又順利的交通，沈慧虹是最適合人選。

林智堅表示，這段選舉期間出現許多紛擾，他、沈慧虹或新竹隊最近遭受攻擊及不實抹黑，但「紛擾會過去、建設會留下」，希望大家思考新竹市近8年是否進步、改變，如果有，就希望大家支持能延續光榮市政的沈慧虹。

沈慧虹接受媒體聯訪說，她對選情及冷靜、理性市民有信心，大家會看清楚誰是適任市長人選。接下來幾小時會把握時間努力拉票，呼籲選民一起努力顧好家園、堅定意志，明天走出家門投神聖一票。

記者提問，昨天新竹市街頭出現台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安與中國國民黨台北市長候選人蔣萬安宣傳車？沈慧虹表示，據說沒人承認這個作為，但為何出現這樣的車輛？兩邊團隊一定有人會說謊。

至於高虹安陣營近日不斷攻擊新竹市建設，沈慧虹說，如果市民厭倦抹黑造謠及沒證據、血口噴人的事，就應用選票終結謠言和無謂的選舉奧步。

此外，民眾黨新竹市議員候選人們在網路發起「市政缺失市民打卡」活動，沈慧虹說，相信冷靜、理性新竹人很清楚生活環境有沒有改變、進步，不會受到沒住新竹的人說法影響。（編輯：李明宗）1111125