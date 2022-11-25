林耕仁在城隍廟簽切結 宣示上任後反貪查弊

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）國民黨新竹市長候選人林耕仁今天簽署「反貪查弊切結書」，宣示當選新竹市長後要查明市府現有公共工程弊端，若他自己及家族成員因涉貪、收賄遭起訴或判刑，會辭職負責。

林耕仁上午到新竹都城隍廟參拜祈福，同時為強調上任後反貪及查弊的2大目標，特別在城隍爺面前及國民黨議會黨團成員的見證下，簽署「反貪查弊切結書」。

林耕仁致詞表示，新竹市選戰是清廉與貪腐、正直與弊端之間的價值選擇，未來4年城市發展不能被貪污的是非給耽誤，市政革新的腳步更不能被弊端的陰影所拖累。

林耕仁說，民進黨在新竹市執政期間，不論是新竹市立棒球場、將軍村、關埔國小等諸多公共工程弊端叢生，引發市民不滿與不信任。而民眾黨新竹市長候選人高虹安的立法院辦公室，疑似浮報加班費充作私人小金庫，以及涉貪嫌疑等爭議，令人難以接受。

林耕仁表示，他堅信清廉是政治人物首要操守，他當選市長後，要將市府現有工程於最短時間清查，若有貪污舞弊，絕不寬貸。而他及家族成員若有涉貪，或藉勢藉端詐領財物、收受賄賂等，查明事證經起訴、判刑，將辭職負責。

林耕仁也說，未來市府所任命的局處政務官員，若有涉及貪腐、詐領公款、私設小金庫等，查明事證經起訴、判刑，他也願負政治連帶責任。（編輯：張銘坤）1111125