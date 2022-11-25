高虹安：柯建銘該道歉的是全台灣和新竹市民

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（中央社記者郭建伸新竹市25日電）民進黨團總召柯建銘在臉書發文向柯文哲和高虹安說對不起，為了新竹與台灣不得不嚴厲批判。高虹安今天回應，柯建銘要道歉的是全台灣和新竹市民，都是「新竹市第7號候選人柯建銘」造成負面選舉。

柯建銘今天在臉書提到，表示要向台灣民眾黨主席柯文哲、新竹市長候選人高虹安說對不起，為新竹和台灣，他不得不比誰都嚴厲批判挑戰。

高虹安今天下午受訪表示，新竹是柯建銘的故鄉，但也是她的家，每個人都是為了新竹好才投入選舉。

高虹安表示，這次新竹市長選舉打到台灣聲量最高，是很少見的負面選戰；柯建銘要道歉的不是柯文哲和高虹安，是全台灣和新竹市民。

高虹安說，即便她已經澄清，但抹黑仍如同列車一站開往下一站，新竹市民沒有機會聽到政見願景，候選人也沒有辦法與選民溝通，都是「新竹市第7號候選人柯建銘」出動這麼多單位力氣，才造成這樣結果。

高虹安說，希望柯建銘在選前最後一天好自為之且適可而止，才是對新竹市民最好方式。

至於近來有宣傳車同時放置高虹安和國民黨台北市長候選人蔣萬安的文宣，引發外界揣測藍白合。高虹安表示，內部問過一圈，並不是他們團隊的車，也從沒製作過這種文宣。

談及網紅劉宇（四叉貓）昨天公布音檔指高虹安針對辦公室管理不佳道歉，高虹安表示，這段時間一直有錄音檔外洩剪輯情況，涉及助理間私人對話，而辦公室內部管理不該在這場選戰中，也與新竹市政無關，卻引發這麼多風波，造成助理困擾。

高虹安表示，她昨天已經澄清，也向外界說明，對被牽涉的助理感到很抱歉。（編輯：林興盟）1111125