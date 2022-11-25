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柯建銘向柯文哲高虹安道歉 喊話支持沈慧虹

2022/11/25 16:24
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（中央社記者溫貴香台北25日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，新竹是他的故鄉，他比誰都在乎誰是新竹市長，因此他要對台北市長柯文哲、民眾黨新竹市長候選人高虹安說對不起，為新竹、為台灣，「我不得不比誰都嚴厲批判挑戰你們」。

柯建銘今天在臉書發文表示，除了國會戰場外，他另一個戰場在新竹；這次選舉，他少了過去自豪的從容，特別認真，平均睡眠不到5個小時。因為他是新竹苗栗競選總部主任委員，又與桃園市長鄭文燦同為桃竹竹苗總督導。桃園市、新竹市原執政須守住，苗栗縣、竹北市因民進黨從未執政過「需翻轉」。

柯建銘說，選前的今天，他要對台北市長柯文哲、民眾黨新竹市長候選人高虹安說對不起，為新竹、為台灣，他不得不比誰都嚴厲批判挑戰柯文哲與高虹安。

他說，11月19日香山演講會，是他從政以來個人演講第一次深深鞠躬、拜託鄉親，喊出「這一戰我們一定要贏」，但還是忍住眼淚，不讓它掉在腳邊。

柯建銘表示，他41歲選上立委，一回頭已72歲，政治對他而言是過一天少一天，只能以政治的生命餘命，貢獻給國家，貢獻給一生摯愛的新竹。

柯建銘呼籲集中選票支持民進黨新竹市長候選人沈慧虹，還前新竹市長林智堅一個公道、還新竹市一個公道。這是價值、是非道德的選擇。

他說，選舉本來就是有輸有贏，但在「高虹安現象」中的選戰，這一戰萬一沒有贏，輸的不是一個執政縣市或故鄉新竹，輸的是台灣整個世代的價值，「我們付得起這個代價嗎？這是我們要的民主嗎？」（編輯：謝佳珍）1111125

#柯建銘
#高虹安
#柯文哲
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