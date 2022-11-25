周江杰行腳取代車掃 一步一腳印尋求支持

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民進黨新竹縣長候選人周江杰（前右7）在最後衝刺階段，選擇以「逆風行腳」取代「車隊掃街」，25日為行腳最終日，他仍盼一步一腳印尋求民眾支持，也展現對竹縣土地的熱愛。（周江杰競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）民進黨新竹縣長候選人周江杰表示，最後衝刺時段，以「逆風行腳」取代「車隊掃街」，今天為行腳最終日，盼以一步一腳印尋求民眾支持，也展現對於竹縣土地的熱愛。

周江杰競選辦公室今天發布新聞稿表示，今天上午先從湖口鄉公所出發，中午在新豐鄉公所，下午從新豐走回位於竹北的新竹縣政府，包含黨籍議員吳傳地、張珈源等人來陪走，以及立委洪申翰前來支持為他加油打氣。

周江杰表示，他要讓湖口火車地下化，讓前後站可以連接起來拆除達生陸橋，結合王爺壟重劃區，讓湖口鄉未來有機會可以升市，這個讓湖口鄉衝破10萬人口的願景，就是他這次參選縣長，要為湖口鄉做的事情。

民進黨立委洪申翰說，8年前新竹縣選出在地議員周江杰，但周江杰為阻止炒房，實現居住正義，在議會提案要調高非自住房屋稅率，最後議會通過國民黨調降的修法版本，周江杰因覺得無法實現他的理想，辭去議員職務，這是台灣選舉史上絕無僅有的事情。

洪申翰表示，新竹縣需要像周江杰這樣愛鄉愛土、為理想而奮鬥的年輕人，希望能夠翻轉新竹縣。（編輯：張銘坤）1111125