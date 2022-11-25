柯文哲：高虹安若當選 新竹保證公開透明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

九合一選舉選前之夜，民眾黨新竹市長候選人高虹安25日在新竹孔廟廣場舉行造勢晚會，黨主席柯文哲（中）冒雨到場站台，呼籲市民朋友票投高虹安。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸新竹市25日電）今晚是選前之夜，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲晚間表示，只要新竹市長候選人高虹安當選，新竹保證成為媒體焦點，這地方一定公開透明，所有工程都有品質保證。

明天就是九合一選舉投票日，民眾黨新竹市長候選人高虹安今天晚上在新竹孔廟前廣場舉行選前之夜；儘管天氣陰雨綿綿，但支持者持續湧入現場，高喊「上架民眾黨」、「民眾黨全壘打」等口號。

晚會開始後，柯文哲首先站台致詞。柯文哲表示，以前新竹市只有國民黨、民進黨可以選，現在有第3個選擇，新竹人不需要再含恨含淚投票，可選出理性務實的市長，而這個市長就是高虹安。

柯文哲說，過去國民黨、民進黨壁壘分明，彼此沒有交流，沒辦法共同解決民生問題，高虹安在美國留學有國際視野，具有理工科邏輯和科技產業歷練，在國會表現有目共睹。

柯文哲表示，只要高虹安當選新竹市長，新竹保證成為媒體焦點，這地方一定公開透明，所有工程都有品質保證。

柯文哲指出，明天的投票是新竹市改變的機會，當年台灣先輩爭取民主自由，讓民眾用手中選票決定未來，希望明天票投下去，新竹跟台灣都會更好。（編輯：林克倫）1111125

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安25日在新竹孔廟廣場舉行選前之夜造勢晚會，黨主席柯文哲（前中）出席站台，全力拉抬選情。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

九合一選舉選前之夜，民眾黨新竹市長候選人高虹安25日在新竹孔廟廣場舉行造勢晚會，現場雖下起陣雨，仍有大批支持者到場力挺。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安25日晚間在新竹孔廟廣場舉行選前之夜最後一場大型造勢晚會，大批支持者冒雨參加，穿著雨衣在台下熱情搖旗表達力挺。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

九合一選舉投票在即，民眾黨新竹市長候選人高虹安25日選前之夜在新竹孔廟廣場舉行最後一場大型造勢活動，現場大批支持者無畏雨勢、熱情參與。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日