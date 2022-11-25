沈慧虹選前之夜雨中遊行 支持者相挺陪走

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民進黨新竹市長候選人沈慧虹（前中）25日選前之夜舉行「光榮新竹5你5我」大遊行造勢活動，同黨立委柯建銘（前左）、前新竹市長林智堅（前右）同台力挺。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天晚間舉辦「光榮新竹5你5我」選前之夜大遊行，支持者冒雨陪伴行走。她說，風雨會過去、建設會留下，他已做好規畫，帶領竹市越來越好。

沈慧虹在出發前致詞表示，新竹市這7年多來的改變，不論是公共建設、藝文活動等，都因為有市民的參與，才讓這座城市越來越好，對於未來她已做好規畫，會帶著新竹市大步向前。

沈慧虹表示，這次選戰就像今天的天氣有些風雨，但「風雨會過去，建設會留下」，有眼光的新竹人一定要選正派、不會違法、貪污、黑白來的市長，一起讓最愛的新竹大步向前。

沈慧虹表示，希望藉由大家的力量，讓她回到新竹市府的工作崗位，由她來撫平因為這次選舉對城市造成的傷痕與裂痕，她已做好規劃，新竹市將會越變越好，她會帶著新竹市向前出發。

前新竹市長林智堅致詞表示，過去7年多來，他與沈慧虹、市府團隊非常用心，1天當3天用，不敢辜負市民期待，希望大家支持正派、有經驗、會做事的沈慧虹。

林智堅說，沈慧虹是「即戰力」，不用實習，當選後能馬上上班、推動重大建設，懇託市民催票、固票、拉票，把沈慧虹送回市政府，黨籍議員候選人也要全壘打，呼籲「去投票、就會贏」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘致詞表示，新竹選戰是一場價值的選擇，要選擇認真打拚努力的人，而非貪心、離譜的人，沈慧虹一定會讓新竹大步往前，再創新竹光榮。（編輯：張銘坤）1111125

九合一選舉投票在即，民進黨新竹市長候選人沈慧虹25日選前之夜舉行「光榮新竹5你5我」大遊行造勢活動，吸引不少支持者響應，搖旗吶喊熱情參與。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日