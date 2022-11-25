林為洲辦音樂會感謝地方支持 盼改變竹北

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國民黨竹北市長候選人林為洲（右2）25日選前之夜舉辦感恩音樂會，前國民黨立委徐欣瑩（左2）及國民黨立委林思銘（右）、鄭正鈐（左）也現身力挺。（林為洲競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月25日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）國民黨竹北市長候選人林為洲今天舉辦感恩音樂會，感謝地方民眾支持，林為洲表示，未來要擔任城市管理員，用過去的地方及中央民代經驗，改變竹北市，帶動發展。

國民黨新竹縣竹北市長候選人林為洲競選辦公室發布新聞稿指出，林為洲今天在竹北市新崙公園舉辦感恩音樂會活動，給支持者溫馨的音樂饗宴，也感謝地方民眾支持，前國民黨立委、民國黨前主席徐欣瑩，以及現任國民黨立委林思銘與鄭正鈐出席力挺。

林為洲致詞表示，通常選舉前一晚舉辦的活動名稱都是「選前之夜」，但他所取名稱是「感恩音樂會」，希望帶給市民有溫馨的感受。

林為洲說，從他宣布參選至今，提出「週週辦活動，竹北週末不無聊」政見後，每週在不無聊小市集舉辦各式的主題活動，有親子、電競、單身族群等多樣類型，豐富市民的生活。

林為洲表示，他在竹北市生活61年，是土生土長的竹北人，了解地方，他以「E化竹北、專責管理」為核心政見，希望為市民帶來改變，感受到城市的進步。（編輯：張銘坤）1111125