鄭運鵬選前之夜 總統：去投票就會贏

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民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前中）25日晚間舉辦選前之夜大型造勢活動，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右）到場站台，眾人攜手呼籲選民26日務必出來投票。前左為桃園市長鄭文燦。中央社記者葉臻攝 111年11月25日

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（中央社記者葉臻桃園25日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天舉辦選前之夜活動，總統蔡英文出席時表示，對手每天都在謾罵、抹黑，大家要用選票還桃園一個公道，只要大家去投票，鄭運鵬就會贏。

鄭運鵬今天晚間先後在北桃園、南桃園競選總部，舉辦「迎向勝利，選前之夜」活動。蔡總統出席時表示，她「禮拜天來、禮拜二來、禮拜四來，今天再來」，因為她很想贏；大家明天一定要風雨無阻出來投票，只要大家去投票，鄭運鵬就會贏。

蔡英文說，桃園8年來的進步讓全台灣都羨慕，大家一定都感受得到，桃園已經改變、進步，而且還要繼續向前；選舉的激情會過去，進步的建設、貼心的照顧會留下。

蔡英文也說，對手為了讓桃園回到停滯的國民黨時代，每天都無所不用其極的謾罵、抹黑，甚至超過言論自由的界線，用荒腔走板的指控傷害民主選舉。

蔡英文說，為了桃園、台灣好，政治不需要謾罵、抹黑，更不應該故意激起仇恨，面對抹黑，要做的是用選票還桃園一個公道，用選票守護桃園的進步，讓對手知道，選舉奧步無法打敗桃園進步。

蔡英文也說，選舉沒有穩的，只有一票一票投下去、開出來才算數，不能等到開完票才後悔、遺憾，大家一定要站出來投票，「去投票，就會贏」。

蔡英文說，桃園正在發展的關鍵時刻，進步的腳步不能停，需要鄭運鵬帶領桃園隊，擔任中央可以信賴、最有效率的地方夥伴，讓鄭運鵬接棒桃園市長鄭文燦，繼續細心的照顧桃園。

行政院長蘇貞昌表示，在最後的選舉時刻，他有3個請求，第1是拜託大家明天出來投票，支持鄭運鵬，第2是支持蔡英文，讓蔡英文未來有持續改革的力量，第3是要大家支持18歲公民權，讓台灣和世界同步。

蘇貞昌說，桃園的重大建設正在進行，明天的投票關係到桃園的重大建設、進步會不會停止，關係到桃園未來的發展，大家要支持鄭運鵬，讓鄭運鵬無縫接軌鄭文燦。

前副總統陳建仁表示，桃園這一次選舉激烈，每一票都很重要，8年前大家讓鄭文燦創造奇蹟，這份奇蹟要持續下去；鄭運鵬的對手在有權力時沒有幫助桃園，但鄭運鵬一直在幫助桃園，大家要投給鄭運鵬，守護桃園的進步。（編輯：張銘坤）1111125

九合一選舉投票在即，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬25日舉辦選前之夜大型造勢活動，不少民眾到場支持，搖旗吶喊表達力挺。中央社記者葉臻攝 111年11月25日