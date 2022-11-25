張善政選前之夜 擁妻張琦雅合唱「沒有不可能的事」

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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）國民黨桃園市長候選人張善政今晚在桃園區舉行選前之夜，國民黨主席朱立倫表示，張善政是最好的人選。張善政的妻子張琦雅更壓軸現身力挺，合唱「沒有不可能的事」。

張善政晚間在桃園區朝陽森林公園舉辦「挺善良 張善政選前之夜」造勢晚會，朱立倫、國民黨副主席連勝文、前國民黨主席吳伯雄、前行政院秘書長李四川、中廣董事長趙少康、前立委吳志揚，以及黨籍市議員候選人都到場支持，展現大團結的氣勢。

朱立倫致詞表示，過去這段日子，國民黨反省檢討，堅持走對的路、提對的人，讓更多年輕人成為民意代表候選人，讓國民黨有未來有希望，親美友日和陸，希望得到民主的支持，同時維護兩岸和平。

朱立倫指出，桃園是國門之都，一定要找個好市長，桃園從農業、工業到高科技產業，具備這些條件才能往前走，而張善政就是這個人，張善政的學經歷不管從各個角度看，都是最好的人選。

張善政表示，幾個月前他被徵詢願不願意競選桃園市長，突然想起當年在桃園的溫暖人情味、燃起期待，他決定用這輩子的知識與經驗回饋桃園，「讓大家以我為傲」，打造桃園變成讓人驕傲的亞洲科技新都，而這要成為市長才能完成使命。

張善政說，他會籌組有專業能力、服務熱忱、道德操守的團隊讓所有桃園市民放心，讓善良的意念擴散到整座城市，選擇他就是讓桃園變好、讓市民有好日子過，桃園市長不只是一份工作，而是一份志業，投入他最大的心血，絕對不會讓大家失望。

最後，張善政的妻子張琦雅現身力挺，張善政激動地緊擁著太太，兩人十指緊扣十分恩愛，全場民眾一起合唱「沒有不可能的事」，隨後高喊「張善政凍蒜」以及「議員全壘打」。（編輯：唐聲揚）1111125