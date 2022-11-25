高虹安：集中選票 投給可以下架民進黨的人

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九合一選舉選前之夜，民眾黨新竹市長候選人高虹安（前左3）25日在新竹孔廟前廣場舉行造勢晚會，高虹安大進場時受到支持者熱情歡迎，高虹安也伸手向民眾致意。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

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（中央社記者郭建伸新竹市25日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安今天呼籲，選民集中選票，投給可以當選並下架民進黨的市長候選人。她表示，明天就是新竹重現光明的日子，大雨過後新竹將迎來曙光和太陽，跟著新竹乘風而起、乘風破浪。

明天就是九合一選舉投票日，高虹安今天晚上在孔廟前廣場舉行選前之夜。儘管新竹今晚大雨滂沱，但仍有許多支持者到場力挺，高喊「上架民眾黨」、「高虹安凍蒜」。高虹安在晚間9時30分進場致詞，由於許多支持者盼與高虹安握手，進場一度耽擱，高虹安花了8分鐘才走上舞台。

高虹安表示，她人生第一次投入選舉就遇到許多抹黑，和超乎常人想像的關注，很難想像新竹市僅45萬人口，市長選舉新聞卻占滿全台灣新聞版面。

高虹安說，民進黨人士稱參選者該被嚴格檢視，欲合理化抹黑她的言語，但她要反問，是否有用同樣標準檢視新竹市前市長林智堅、民進黨新竹市長候選人沈慧虹、民進黨團總召柯建銘，以及耗資新台幣12億元整修的新竹棒球場。

高虹安表示，她曾經以台灣言論自由為驕傲，也曾為香港連儂牆、周子瑜國旗事件發聲，曾幾何時給民進黨這麼多信任，但完全執政卻變成完全傲慢、腐敗，甚至在立法院想強推數位中介法控制言論自由；新竹縣市合併升格案，民進黨因為趕不上選舉就不排審，卻要甩鍋給在野黨。

高虹安說，每個人手中都有一票可決定新竹市未來，呼籲選民明天醒來後站出來投票，而這次新竹選舉可決定台灣的未來，新竹就是改變的起點。

高虹安高喊，「11月26日下架民進黨，票投高虹安，集中選票投給會當選的人、投給可以下架民進黨的人」。

高虹安說，明天就是新竹重現光明的日子，大雨過後新竹將迎來曙光和太陽，跟著新竹乘風而起、乘風破浪。

外界原本關注的鴻海集團創辦人郭台銘並未現身晚會，但台北市長柯文哲母親何瑞英、柯文哲妹妹柯美蘭、聯電榮譽副董事長宣明智、科學園區同業公會前理事長謝其嘉今晚都到場助講，呼籲選民票投高虹安；新竹市議會副議長余邦彥、前議長謝文進今晚雖帶著大批支持者到場，但未上台致詞。（編輯：楊凱翔）1111125

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安（前左）25日選前之夜在新竹孔廟前廣場舉行造勢晚會，凝聚勝選氣勢全力催票，進場時現場雖雨勢不斷，高虹安仍受到群眾熱烈歡迎。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

九合一選舉選前之夜，民眾黨新竹市長候選人高虹安（中）25日在新竹孔廟前廣場舉行造勢晚會，高虹安隨著旗手開道進場，在雨中感受現場支持者熱情相挺。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安（前）25日選前之夜在新竹孔廟前廣場舉行造勢晚會，登台發言凝聚勝選氣勢、全力催票。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

九合一投票在即，台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安（前中）25日在新竹孔廟前廣場舉行造勢晚會，致詞號召群眾集中選票全力支持，凝聚勝選氣勢。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

選前之夜，台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安25日在新竹孔廟前廣場舉行造勢晚會凝聚勝選氣勢，高虹安進場時支持者夾道迎接，氣氛熱鬧。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

民眾黨新竹市長候選人高虹安25日選前之夜在新竹孔廟廣場舉行造勢晚會，民眾黨主席柯文哲的母親何瑞英（右）現身助講，呼籲民眾支持高虹安。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安25日在新竹孔廟廣場舉行選前之夜造勢晚會，黨主席柯文哲（前中）出席站台，全力拉抬選情。中央社記者王騰毅攝 111年11月25日