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鄭運鵬蘆竹國小投票 鄭文燦籲選民珍惜手中選票

2022/11/26 10:32（11/26 10:41 更新）
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九合一選舉26日上午8時開始投票，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（圖）至蘆竹國小投票，呼籲市民也踴躍出來投票。（鄭運鵬團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年11月26日
九合一選舉26日上午8時開始投票，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（圖）至蘆竹國小投票，呼籲市民也踴躍出來投票。（鄭運鵬團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年11月26日
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（中央社記者葉臻桃園26日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天上午至蘆竹國小投票。他表示，以平常心看待，希望大家踴躍出來投票，選出心目中最好的候選人。桃園市長鄭文燦說，大家要珍惜手中選票。

鄭運鵬接受媒體聯訪時說，心情很好，天氣雖然陰陰的，但是沒有什麼雨，選戰100多天以來，他每天都當作選戰的最後一天，今天也是以平常心看待。

鄭文燦則說，他今天會到他的故鄉、八德區大安國小投票；大家要珍惜手中民主而神聖的一票，來決定自己城市的未來，這一票很重要，希望大家都出來投票，他則是抱著平常心來投票。

鄭文燦也說，選後的行程，公務和私人都有很多提議，但他還沒決定，選後還是有一些市政工作要做，今天結束之後，28日還是要回市府上班；他先把市政的工作放第一位，其他行程再來安排。（編輯：管中維）1111126

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右）26日上午至蘆竹國小投票，他受訪表示，以平常心看待，希望大家踴躍出來投票，選出心目中最好的候選人。右2為桃園市長鄭文燦。（鄭運鵬團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年11月26日
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（右）26日上午至蘆竹國小投票，他受訪表示，以平常心看待，希望大家踴躍出來投票，選出心目中最好的候選人。右2為桃園市長鄭文燦。（鄭運鵬團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年11月26日
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