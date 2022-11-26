九合一選舉投票日 沈慧虹祈求國泰民安

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民進黨新竹市長候選人沈慧虹（左）26日上午到新竹市光華國中的投票所投票，將手中的選票投入票匭中。中央社記者魯鋼駿攝 111年11月26日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市26日電）九合一選舉投票日登場，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天上午完成投票，她對媒體說，昨晚睡得很好，今天早上到新竹都城隍廟感謝城隍爺對新竹市的照顧，祈求繼續國泰民安。

沈慧虹上午10時到新竹市光華國中的投票所投票，在核對個資、將手機關機後排隊領票，並完成投票。

沈慧虹接受媒體聯訪時說，她昨晚睡得很好，她也希望大家都能好好休息、好好吃飯。

沈慧虹說，她今天作息如常，以前在市府上班就都是6時前起床，上午先去了一趟新竹都城隍廟，謝謝城隍爺一路以來對新竹市的照顧及護佑。

沈慧虹說，她希望所有人在選舉過後應該都要好好修復心情，繼續過生活，讓城市繼續進步。

記者詢問會不會緊張、壓力大？沈慧虹說，所有事情就是努力，相信天道酬勤，最近東北季風開始讓雨量變大，希望日子都能平平安安、順順利利。（編輯：張芷瑄）1111126