林耕仁選前大遊行 懇託市民用選票改變新竹

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國民黨新竹市長候選人林耕仁（前左4）25日選前之夜舉辦大遊行，呼籲民眾用選票找回善良、改變新竹。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月25日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市25日電）國民黨新竹市長候選人林耕仁今天選前之夜舉辦「為新竹而走大遊行」，他向民眾懇託，這場選舉是清廉和貪污之間的選擇，呼籲民眾用選票找回善良、改變新竹。

林耕仁在遊行出發前致詞表示，過去7年多民眾給民進黨機會，但市民日子過得不好，所以一定要下架民進黨。而民眾黨新竹市長候選人高虹安的立委辦公室有小金庫、性平爭議，卻沒對外說清楚，無法讓人放心她能帶領市政府。

林耕仁表示，他在選舉過程雖然遇到中傷、造謠，但有市民當支柱，所以毫無畏懼，他今天也到新竹都城隍廟簽下「反貪打弊切結書」，承諾未來家人、政務官若貪污，一定從嚴法辦、絕不寬貸。

林耕仁指出，他的未來市政願景包含興建社會住宅、老人年金續發、重陽敬老提升至新台幣3000元、65歲以上老人健保補助、全民加保市民安心險，還有推動智慧交通和打造國際教育強化世界連結。（編輯：張銘坤）1111125