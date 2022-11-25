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朱立倫選前錄製影片 促團結支持林耕仁

2022/11/25 17:58
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（中央社台北25日電）國民黨主席朱立倫今天錄製影片呼籲，最後關鍵時刻，團結支持國民黨新竹市長候選人林耕仁，共同下架民進黨。

林耕仁晚間在新竹市天公壇廣場舉辦「新竹崛起，勝利之夜」大遊行活動，將從市區主要道路遊行至新竹市政府；不過，因新竹市議會副議長余邦彥日前發文公開支持民眾黨新竹市長候選人高虹安，讓林耕仁陣營備受黨內倒戈影響。

為此，朱立倫今天特地錄製影片，拜託新竹市民投票支持林耕仁。朱立倫指出，林耕仁實實在在、腳踏實地，為新竹市努力奉獻了20幾年，是最瞭解地方、最深耕基層，未來最好的新竹市長；在最後關鍵時刻，團結努力、一定勝選，共同下架民進黨，團結支持林耕仁。

林耕仁也透過臉書表示，選前最後一天，中央地方全力支持國民黨提名正藍軍的他，感謝朱立倫再次為他打氣加油，為明天的勝選注入一劑強心劑，團結一心，目標下架民進黨，帶領新竹走向幸福繁榮的未來。

此外，韓國瑜今天也幫學生團體台灣青年民主協會拍攝影片表示，他支持18歲公民權，並呼籲11月26日一起投同意票，「挺年輕、世代同行」。（編輯：謝佳珍）1111125

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