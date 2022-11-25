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楊文科展現竹縣府減債成果 4年135.75億元

2022/11/25 14:54
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（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）爭取連任的國民黨新竹縣長候選人楊文科今天表示，過去4年新竹縣政府共減債達新台幣135.75億元，若連任，他將帶領團隊繼續讓債務降低，以負債清零為目標。

楊文科競選辦公室今天發布新聞稿指出，根據新竹縣政府統計，楊文科上任至今近4年，新竹縣府已累計償還135.75億元債務，減債比率達63.02%。

新聞稿中，楊文科表示，負責任的政府不該債留子孫，讓債務利息及償債壓力拖垮縣政發展，他上任初面臨新竹縣府龐大債務，立刻委請專業團隊辦理「新竹縣未來十年財政狀況分析及規劃」，透過科學方法及大數據資料分析，預測縣府未來10年財政收支情況，想方設法開源節流。

他指出，開源方面，除積極爭取各項中央補助款外，透過招商引資，鼓勵民間參與投資公共建設，例如竹北大遠百、AI（人工智慧）智慧園區招商等，不但繁榮縣內經濟，同時也大幅增加地方稅收。

楊文科表示，新竹縣府也透過「轉貸減息」財務操作，向各行庫議價，每年節省近7000萬元債務利息支出。

他指出，減債不能影響地方建設成長，經過努力，新竹縣歲入仍持續成長，歲出預算從4年前的230億元增至今年的348億元，未來將繼續努力，打造新竹縣榮景。

楊文科表示，希望大家再給他4年的時間，他會把新竹縣府的負債清零，把「債留子孫」變成「錢留子孫」。（編輯：戴光育）1111125

#楊文科
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楊文科
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