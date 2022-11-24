工程案助理費案 林耕仁沈慧虹高虹安隔空交火

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距離投票日剩下不到48小時，國民黨新竹市長候選人林耕仁（中）24日在記者會中，針對民眾黨候選人高虹安、民進黨候選人沈慧虹分別提出質疑，也呼籲選民用選票阻擋貪瀆、下架民進黨。（林耕仁競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）國民黨新竹市長候選人林耕仁今天質疑對手民眾黨高虹安助理費爭議、民進黨沈慧虹主政市府時疑有「黑箱作業」等問題。沈說，不實指控將提告。高表示，不了解林要做什麼無法回答。

林耕仁今天召開「請問雙虹」記者會，針對民眾黨新竹市長候選人高虹安曾說「助理自願繳數萬等為辦公室的公積金」，林耕仁說，此說法顛覆正常邏輯，而高虹安涉嫌詐領助理費已進入司法程序，官司纏身，能否勝任治理城市的重責大任，打上問號。

林耕仁表示，前新竹市長林智堅與前新竹市副市長、民進黨新竹市長候選人沈慧虹過去主政下，新竹市政府重大公共工程，疑有「黑箱作業」、「偷工減料」、「施工品質欠佳」等問題。

林耕仁說，市府重大工程的工程材料數量都沒有紀錄，以及沒有建立預算書圖的審查機制，這與黑箱作業有何不同。

林耕仁表示，「關埔國小一期工程」與「成德高中重建工程」2件最有利標的巨額工程採購，都被審計室發現有結構工程材料數量異常編列的情形。另斥資新台幣2.1億元的西大路「停七停車場工程」、1.6億元的「園道五地下停車場工程」，在結構工程部分工項的契約數量，也未依照規定計算。

林耕仁說，結構工程材料數量不但異常編列，甚至沒有依照契約規定計算，這難道不是偷工減料。

林耕仁指出，市府多項重大工程都是採最利標的決標方式，既然是公開評選優質的廠商承攬工程，就應有良好的施工品質，但根據審計室的報告顯示，「停七停車場工程」與「園道五地下停車場工程」皆採最有利標決標，可是施工品質的查核結果欠佳、執行率都偏低。

對此，沈慧虹表示，選舉應正面提出政見、願景，林耕仁卻拿出3個月前的事情，混淆視聽，且新竹市政府已針對此事進行回應，有關審計室報告稽核的內容，已配合改善精進，新竹市政府針對不實指控，也委請律師提出告訴。

新竹市政府今天透過新聞稿表示，有關審計室報告稽核內容，已配合改善精進，在重大工程標案皆依公共工程委員會契約範本辦理，委託專業建築師或工程技術顧問公司，編列預算書及計算材料數量，並經過基本設計審查、細部設計及預算發包書圖審查等程序，一切皆依契約進行審查並留存紀錄。

市府指出，施工前，除有專業建築師或工程技術顧問公司編寫預算書圖，並經基本設計、細部設計、預算發包書圖審查；為求更加嚴謹，今年更額外增加委託台灣省結構工程技師公會，加強審核工程書圖。

市府表示，辦理採購、興建工程，都依據採購相關法令辦理，並在政風、主計監辦下進行，更有採購稽核、施工查核與審計單位的事後審計等把關機制，相關預算皆完成法定程序，絕無不法。

高虹安今天和民眾黨議員李國璋和黨籍新竹市議員候選人舉行記者會，媒體提問，有關竹北市長候選人林冠年前往北檢繳交資料（高虹安疑似貪瀆案相關單據及錄音檔）部分，以及林耕仁的指控，高虹安表示，目前都不知道他們要做什麼的事，無法回答沒看到的事情。（編輯：張銘坤）1111124