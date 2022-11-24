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周江杰逆風行腳 走入湖口鄉提反對建生命園區

2022/11/24 16:14
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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）民進黨新竹縣長候選人周江杰今天表示，選前最後衝刺階段，以「逆風行腳」苦行方式與民眾直接互動，今天是第4天，走入湖口鄉親自向選民訴說，反對湖口興建大型生命園區。

周江杰競選辦公室今天發布新聞稿指出，周江杰在選前最後衝刺階段，選擇以「逆風行腳」苦行方式凸顯他對新竹縣這片土地的愛，民進黨立委范雲今天為周江杰加油打氣。

競辦表示，周江杰今天的行腳行程，上午從芎林鄉走到新埔鎮，下午從新埔鎮走到湖口鄉，沿途有不少上下坡路段，努力走完規劃路線，沿途包括文史工作者黎許傳、芎林鄉民代表會副主席彭信康等人陪走。

周江杰指出，下午的行程是走到湖口鄉，透過行腳的方式，向所有湖口鄉親訴求，反對在湖口興建大型生命園區。

他說，未來他要讓湖口鄉變成湖口市，設法讓湖口的火車地下化，讓湖口火車站的前站、後站可以連結，拆除達生路橋，並結合王爺壟重劃區的腹地，讓湖口鄉有升市的機會。

范雲表示，新竹縣需要新的夢想，周江杰與他的團隊了解竹縣，也有年輕人的熱情，包含周江杰關心教育問題、新竹縣產業的發展與整合等，期盼民眾支持，讓竹縣翻轉。（編輯：戴光育）1111124

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#湖口鄉
#范雲
周江杰
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