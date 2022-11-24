楊文科連任目標 要打造竹縣為客家文化交流中心

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國民黨新竹縣長候選人楊文科（後中）24日表示，未來若連任成功，除持續推動客家文化保存，也將打造新竹縣成為全國客家文化交流中心。圖為新竹縣2021年舉辦客家桐花祭系列活動照。（楊文科競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）競選連任的新竹縣長楊文科今天表示，竹縣客家人口多，過去推動客家文化的保存、學習客語等為施政重點，未來目標，要將竹縣打造為全國客家文化交流中心，發揚客家文化。

國民黨新竹縣長候選人楊文科今天發布新聞稿表示，根據客委會去年底的統計，新竹縣57萬多人口中，客家人口約39萬，約占67.8%，雖然比率因為外來人口遷入逐年降低，客家人口密度仍高居全國之冠，是真正的客家大縣。但是，客家文化、客家語言的傳承，有式微的情況，讓人憂心。

楊文科表示，客家話不只是一種溝通的語言而計已，語言是文化的載體，「語言失，文化滅，族群亡」，因此，客語跟客家文化的推動、保存，絕對是極其重要的施政重點。

楊文科指出，過去4年，縣府團隊全力推動客語友善環境，鼓勵縣民參加客語認證並訂定全國最高獎勵標準，還結合大學成立「新竹客家學苑」，與明新科技大學合作，營造客家文化國際化的智慧網絡與基地。

楊文科表示，另外，透過客家桐花祭、客家藝術節、客家薪曲獎徵選計畫、客家八音匯演、義民文化祭典等活動，帶領民眾認識在地無形文化資產。

楊文科說，未來，若連任成功，前述目前推動中的措施都將繼續辦理，此外，還要打造新竹縣成為全國客家文化交流中心、進而舉辦世界客家論壇，引進國際級表演與展覽，並讓新竹縣的客家文化走上國際舞台。（編輯：張銘坤）1111124