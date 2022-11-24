柯文哲指新竹土地變更百億 沈慧虹：抹黑違反人性

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台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲23日與網紅「館長」陳之漢直播時表示，有人密告，新竹有幾條土地變更超過新台幣100億元；民進黨新竹市長候選人沈慧虹（中）24日受訪回應，若有證據歡迎提告，若無則是選舉的奧步。中央社記者郭宣彣攝 111年11月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲昨天說，有人密告，新竹有幾條土地變更超過100億元，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天表示，若有證據歡迎提告，若無則是選舉的奧步。

柯文哲昨天與網紅「館長」陳之漢直播時，被問到是不是新竹有什麼「秘密」，柯文哲說，有人跟他密報，有幾條土地變更，超過新台幣100億元。

對此，民進黨新竹市長候選人沈慧虹今天接受媒體聯訪表示，如果柯文哲跟民眾黨新竹市長候選人高虹安有任何可以一槍斃命的證據，歡迎他們開記者會，也可以提告，如果沒有，就只是選舉的奧步。

沈慧虹說，選舉之前，柯文哲曾2度挖角，這可證明她是人才，而選前是人才，遇到選舉就抹黑沈慧虹，這樣的作法無疑已經違反人性。

媒體問及，針對高虹安開記者會質疑新竹市立棒球場，沈慧虹表示，高虹安講的都是老問題，市府都清楚回應過，逐一說明，市府專區也定期公開改善進度，運動歸運動，球場改善由專業的人來處理，不要用政治口水淹沒市府同仁的努力。

媒體提問，針對網紅四叉貓貼文新的錄音檔，內容包含女主管施壓助理等，另外，台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控涉詐領立院助理費案，目前由台北地檢署分案偵辦中，而竹北市長候選人林冠年今天上午赴北檢提供資料，呼籲高虹安盡快面對司法。

對此，沈慧虹表示，高虹安涉嫌貪污，遇到不法只想切割、卸責，無法公正、依法依規處理，這不是合適的市長人選，如果高虹安當市長，會不會也用這方法處理市政？市長應要依法行政、依法依規。（編輯：張銘坤）1111124