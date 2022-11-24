余邦彥再發文挺高虹安 林耕仁：市民心中有把尺

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新竹市副議長余邦彥再度在社群媒體發文，力挺民眾黨新竹市長候選人高虹安。國民黨新竹市長候選人林耕仁（中）24日舉行「請問雙虹」記者會，會後受訪表示，他有理想目標能讓市民過好日子，相信市民心中有一把尺，也盼藍軍團結。（林耕仁競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）新竹市副議長余邦彥今天再度在社群媒體發文，力挺民眾黨新竹市長候選人高虹安。國民黨新竹市長候選人林耕仁今天說，他有理想目標能讓市民過好日子，相信市民心中有一把尺。

林耕仁今天召開「請問雙虹」記者會，記者在會後提問選舉進入倒數如何團結藍軍。對此，林耕仁表示，他的目標是讓新竹市民過好日子，選舉剩2天，繼續用政策主軸，尋求選民認同，他若當選，一定會做最照顧市民的市長，讓新竹無苦人，團結新竹人。

余邦彥雖具有國民黨籍，但這次以無黨籍爭取新竹市議員連任。余邦彥繼在21日在臉書（Facebook）發文拜託民眾將票投給「能下架民進黨」的高虹安後，今天又在臉書發文公開力挺高虹安。

對此，林耕仁表示，選舉路上坎坷，他一路走來，關關難過關關過，他有理想目標，能讓市民過好日子，市民眼睛雪亮，誰能照顧市民、誰能夠讓市民未來更好、誰能夠找出過去弊端並繼續追下去，誰是清白實在的候選人，相信市民心中有一把尺。

記者詢問，新竹市議會議長許修睿的立場遭外界質疑。對此，林耕仁指出，許修睿身兼國民黨新竹市黨部主委，也是他的競總主委，一路走來力挺他；面對外面聲音紛擾，許修睿不離不棄，對他鼓勵加油，也盼團結藍軍好朋友，讓市民過好日子。

高虹安遭控涉詐領立院助理費案，目前由台北地檢署分案偵辦中。竹北市長候選人林冠年今天上午赴北檢提供資料，呼籲高虹安盡快面對司法。

對此，林耕仁指出，不清楚，不予置評。（編輯：戴光育）1111124