柯文哲指新竹土地變更逾百億 林智堅：請拿出證據

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（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）台北市長柯文哲昨天說，有人密告，新竹有幾條土地變更超過100億元，前新竹市長林智堅今天表示，對方抹黑的是竹市馬偕兒童醫院，相關指控請柯文哲拿出證據，拒絕廉價的選舉操作。

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲昨天與網紅「館長」陳之漢直播時，被問到是不是新竹有什麼「秘密」，柯文哲說，有人跟他密報，有幾條土地變更，超過新台幣100億元。

林智堅今天在臉書發文表示，他直球面對，對方想要抹黑的是上月底開幕啟用的「新竹市立馬偕兒童醫院」，而兒童醫院是以BOT的模式，透過公開招標的程序，和馬偕醫院合作，盼照顧竹苗區的孩子。

有關兒童醫院用地取得部分，林智堅表示，過去，曾有他任市長希望透過向中油徵收加油站土地的方式，取得兒童醫院用地，但在他任內已徵詢中油，因加油站為重要營業據點回絕。

他說，即便要徵收加油站土地，也需要進行都市計畫變更程序，再來還有地上物的拆除，以及地下油槽的除污、地下水質的改善，曠日費時不符效益，且土地面積過小僅有0.11公頃。

林智堅說，因此，市府與國防部合作，透過都市計畫變更原先屬於軍方的閒置土地，節省成本開支也活化廢墟土地利用。

林智堅表示，為取得兒童醫院的土地，在2017年辦都市計畫變更國防部「機30、31、32」機關用地，回饋取得「機30」作為社福用地、「機31」作為醫療用地，而「機32」則為國防部、國產署所有之商業區，由國家住都中心依法取得，主導招商，市府未參與招商。

林智堅說，現在，「機31」成為兒童醫院，而另外2塊土地，皆在國家住都中心主導下持續推進，「機30」成為新竹市第二棟社會住宅建功安居（740戶）及附設非營利身障及發展遲緩複合型社區照顧據點基地。

他指出，「機32」公辦都更，除留設公園綠地、觸媒工廠歷史建築、改善溪埔子排水及新闢計畫道路，更進一步要求都更實施者興辦都更社宅（200戶），增進公共利益。

談及市地重劃主導部分，林智堅說，過去新竹市如關埔一期路幅小、公園畸零，甚至公共設施點交給市府時，有故障的狀況層出不窮，這也顯示出民間自辦市地重劃品質不佳。

他表示，他上任後在市地重劃與區段徵收案就只能公辦，因為透過「公辦」的方式，才能讓市民享受最大的公共利益，也因而得罪許多財團與既得利益者。

林智堅表示，針對柯文哲對新竹提出沒有證據的抹黑和造謠，讓新竹人失望。（編輯：張銘坤）1111124