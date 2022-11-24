楊文科：延續老人福利政策 敬老愛心卡可搭計程車

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國民黨新竹縣長候選人楊文科（左）力拚連任，他24日表示，未來如當選，目前老人福利政策將延續。（楊文科競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）競選連任的新竹縣長楊文科今天表示，老人福利政策將延續，如敬老愛心卡也能搭乘計程車，且每趟補助新台幣100元，讓長者外出交通更便利。

國民黨新竹縣長候選人楊文科競選辦公室今天發布新聞稿指出，楊文科延續老中青幼通通照顧的政策，如在敬老愛心卡部分若搭計程車可有每趟補助100元，完善長照服務、長健活動補助等。

楊文科說，4年前他上任縣長後，恢復發放敬老福利津貼，65歲以上長者每人每月3000元，今年重陽節開始，對於民國94年8月1日以後設籍新竹縣且居住滿10年以上長者，經排富後，每人發放1萬元重陽敬老禮金，讓原先僅因為涉籍年限而無法領取敬老津貼的弱勢長者，也能享受相關福利。

楊文科指出，此外，新竹縣為服務長者發放敬老愛心卡，除原本搭客運可享補助外，今年9月起也可搭乘新竹縣4大車隊的計程車，敬老愛心卡每月額度上限500元，搭計程車每趟可補助100元，補助金額全國最高，讓偏鄉長者運用上更加多元、方便。

楊文科說，為服務更多長者，新竹縣每年8、9月辦理的老人免費健檢，從原先70歲以上的門檻，下降至65歲以上（原住民55歲以上）即可參加，協助長輩們顧好身體。

他表示，在長照服務方面，今年8月為止，新竹縣設置了117處社區照顧關懷據點（含醫事C級巷弄長照站與文化健康站），並持續布建長照服務網絡，提供專業服務、交通接送、輔具購租和無障礙環境改善等。（編輯：張銘坤）1111124