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九合一選前衝刺 賴清德幫鄭運鵬電話催票

2022/11/24 19:49（11/24 20:21 更新）
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民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前中）24日晚間舉辦催票記者會，副總統賴清德（前右）、桃園市長鄭文燦（前左）到場，一起在現場致電給民眾拜票。中央社記者葉臻攝 111年11月24日
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前中）24日晚間舉辦催票記者會，副總統賴清德（前右）、桃園市長鄭文燦（前左）到場，一起在現場致電給民眾拜票。中央社記者葉臻攝 111年11月24日
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（中央社記者葉臻桃園24日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天晚間舉辦催票記者會。副總統賴清德出席時表示，桃園市長鄭文燦、鄭運鵬已經打下勝利基礎，最後一哩路就是親自來打電話拜票，懇請鄉親支持鄭運鵬。

鄭運鵬今天臨時新增行程，在北桃園競選總部舉辦催票記者會，賴清德出席時表示，選舉進入最關鍵的時刻，最重要的就是拉票、催票、固票，鄭文燦、鄭運鵬已經打下勝利基礎，最後一哩路就是親自來打電話拜票，懇請桃園的鄉親肯定鄭文燦，支持鄭運鵬。

賴清德也與鄭運鵬、鄭文燦一起在現場致電給民眾拜票，包括「抗癌小天使」潘盈希的父親及「亮羽洗衣庇護工場」的劉月廷都接到鄭運鵬的催票電話，承諾一定會幫忙拉票。

鄭文燦也呼籲大家要催票，把握住黃金時間，用簡訊、用LINE、用電話一個一個來拉，讓投票率可以拉高，就能贏得最後的勝利。鄭運鵬則指出，剩下最後2天就要全力拉票，讓大家看得到。（編輯：張銘坤）1111124

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前左3）24日舉辦催票記者會，副總統賴清德（前右3）、桃園市長鄭文燦（前左2）出席站台。中央社記者葉臻攝 111年11月24日
民進黨桃園市長候選人鄭運鵬（前左3）24日舉辦催票記者會，副總統賴清德（前右3）、桃園市長鄭文燦（前左2）出席站台。中央社記者葉臻攝 111年11月24日
#鄭運鵬
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