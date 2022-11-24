九合一選前衝刺 賴清德幫沈慧虹催票

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民進黨新竹市長候選人沈慧虹（前左2）24日邀請支持者組成電話催票黃金部隊，在選前倒數關鍵時刻全力催票，副總統賴清德（前右2）、民進黨立委柯建銘（前右）、前新竹市長林智堅（前左）皆到場助陣，與沈慧虹一起親自致電給新竹市民。中央社記者郭宣彣攝 111年11月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）副總統賴清德今天出席民進黨新竹市長候選人沈慧虹催票記者會表示，新竹發展快又好，是大家共同努力成果，盼繼續支持沈慧虹，守護新竹進步光榮。

沈慧虹今天邀請支持者組成電話催票黃金部隊，賴副總統與沈慧虹親自致電給新竹市民。賴副總統致詞表示，每個新竹人都非常清楚，新竹市進步快、發展好，其實是大家共同打下的豐碩成果，也一定要珍惜這樣的成果。

賴副總統說，他佩服沈慧虹、前新竹市長林智堅等團隊，在這幾個月辛苦打拚，成果斐然，而接下來就是要採收，也就是投票。

賴副總統指出，有信心就不擔心，他今天到新竹打電話拉票、催票，回去之後也會繼續做這件事，也懇請所有市民朋友為守護新竹進步與光榮，一定要投給沈慧虹。

賴副總統表示，他也看到國寶級音樂人林生祥發文，真心推薦沈慧虹，應該有更多人看到這篇文章，會對沈慧虹有更進一步了解，他也建議大家，除打電話、傳簡訊外，也可以把林生祥這篇文章傳出去給更多新竹市民看。

沈慧虹致詞表示，她看到這麼多寄託、期待與熱情，也一定要守護新竹人這樣謙和、最喜歡的城市，「為我們的家繼續努力」，但是若票沒有投下去，沒有投給沈慧虹，就做不到這樣的期待與守護，她有再多的熱情、規劃和願景也無法實現。

沈慧虹表示，她在新竹住8年，把這裡當家，也希望要讓這個家愈來愈好、愈進步，期盼民眾支持。（編輯：張銘坤）1111124