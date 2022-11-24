鄭運鵬八德勝選晚會 總統：用選票讓桃園繼續進步

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（中央社記者葉臻桃園24日電）民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天晚間舉辦八德勝選晚會。總統蔡英文出席時表示，國民黨在選舉最後幾天，都在抹黑、謾罵，大家要風雨無阻投給鄭運鵬，用選票讓桃園繼續進步。

鄭運鵬晚間在八德三元宮舉辦「延續五星光榮，八德勝選晚會」，蔡總統致詞時說，今天來到桃園市長鄭文燦的故鄉拜託，因為勝負的關鍵就是八德，八德贏桃園就會贏，8年前鄭文燦創造奇蹟，在不被看好的情況下當選桃園市長，就是因為八德逆轉勝，桃園才能逆轉勝。

蔡英文說，現在的國民黨無所不用其極，在選舉最後幾天，每天都在抹黑鄭文燦、謾罵桃園，桃園每天都在進步，認真的市長和桃園隊不該被抹黑，八德人要站出來，疼惜鄭文燦，票投鄭運鵬，用選票讓桃園繼續進步。

蔡英文也說，這些年來她和鄭文燦一起建設桃園，現在的鄭運鵬就像8年前的鄭文燦，會和鄭文燦一樣認真、做得和鄭文燦一樣好，讓鄭運鵬接棒，中央地方同心協力，桃園建設繼續前進。

蔡英文舉例，鐵路地下化，過去國民黨桃園市長候選人張善政沒有幫助桃園，是因為鄭運鵬和鄭文燦的努力，桃園現在才有鐵路地下化，他們才是真正為桃園做事的人；桃園的建設一定要繼續下去，鄭運鵬是最好的人選。

蔡英文也說，這次的選舉全世界都在看，台灣在中國軍演、中共20大之後是什麼態度，要展現追求民主的決心；桃園的進步沒有時間重蹈覆徹，一定要讓對的人延續，26日請大家都要風雨無阻出來投票，肯定鄭文燦，票投鄭運鵬。

鄭文燦表示，張善政這陣子都在專心罵桃園、罵他，負面選舉只想抹黑桃園，張善政過去8年沒有為桃園做過什麼，對地方沒有連結和感情，都靠側翼和打手，把桃園說得很差，但鄭運鵬不一樣，這8年來幫助很多桃園的建設，未來也會是好市長。

鄭運鵬則說，市民要把他當作鄭文燦的第3任，鄭文燦答應的政策，他會百分之百達成，他如果當選市長，一定會努力超過鄭文燦的政績，建設更大，照顧更細，護國神山台積電進駐桃園。（編輯：張銘坤）1111124