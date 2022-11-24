高虹安質疑沈慧虹支持者造謠 澄清未反對兒童醫院

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（中央社記者郭建伸新竹市24日電）新竹市立馬偕兒童醫院用地意外成為選舉戰場。台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安今天指出，民進黨新竹市長候選人沈慧虹的支持者群組中，有人造謠散播高虹安反對兒童醫療和醫院，但她從未講過這些話。

台北市長柯文哲昨天說，有人密告，新竹有幾條土地變更超過新台幣100億元。新竹市前市長林智堅今天表示，對方抹黑的是上月底開幕啟用的新竹市立馬偕兒童醫院，請柯文哲指控要拿出證據，拒絕廉價的選舉操作。

高虹安競選辦公室今天晚間發布聲明，表示高虹安從未反對或是質疑過兒童醫院，但對手團隊不斷製造地方耳語謠言、無中生有。

聲明內容提到，沈慧虹陣營指控民眾黨新竹市議員李國璋於19日造勢場合中的發言，但事實上李國璋當天發言完全沒有提到反對兒童醫院；其發言逐字稿為「我們希望，我們還是有機會能夠追查弊案的決心，不會停下來，不管是12億的棒球場，或者關埔國小的問題，甚至還有兒童醫院，馬偕兒童醫院用地的問題」。

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聲明強調，高虹安本人曾在22日澄清，絕對沒有講過反對兒童醫療，卻看到在對手無所不用其極造謠下，沈慧虹支持者群組中開始散播所謂高虹安反對兒童醫療、兒童醫院，甚至有人用媽媽角度出來撻伐，罵高虹安沒血沒淚。

高虹安競選辦公室指出，這是非常嚴重抹黑，遺憾林智堅為了選舉不擇手段，無視澄清還執意造謠抹黑，不斷刷新台灣民主下限，沈慧虹的競選口號「新竹光榮我帶頭」應改為「新竹造謠我帶頭」。（編輯：林克倫）1111124