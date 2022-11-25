高虹安出示辛辛那提大學回函：論文無涉學術版權不當行為

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台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安涉博士論文爭議，她25日在臉書公布美國辛辛那提大學回函。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸新竹市25日電）台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安涉博士論文爭議，她今天在臉書公布美國辛辛那提大學回函，內容指出，經相關委員審查確認，遞交過程沒有任何研究、學術或是版權的不當行為。

高虹安今天在臉書表示，她宣布參選至今已超過50起抹黑事件，其中曾被廣泛討論的是她的博士論文；儘管她出示學倫單位郵件證據，對手仍然集結黨政軍媒力量不斷抹黑，甚至發起一人一信，要求美國辛辛那提大學撤銷論文的行動。

高虹安表示，她日前主動向校方提出論文審查，辛辛那提大學不久前也完成審查程序，由工學院院長韋德納（John W. Weidner）正式函文給她，表示博士論文「沒有任何研究、學術、或是版權的不當行為」。

回函內容指出，辛辛那提大學審查高虹安於2018年遞交的博士論文，相關委員經審查後確認，遞交的過程中沒有任何研究、學術或是版權的不當行為；辛辛那提機械工程研究所已經批准了高虹安博士論文中的一項附註，並確認她以優異的成績畢業。

回函指出，儘管不斷更新大學標準與作法以滿足學術標準，但是辛辛那提大學並沒有、也從未將自我抄襲個人研究視為不當行為。

高虹安表示，過去這幾個月，他們承擔了台灣民主選舉近20年來最恐怖的負面選舉攻擊，這裡要感謝所有的新竹市民堅定不移；明天過後，抹黑紛擾會散去，呼籲新竹人呼朋引伴出門投票，跟著她一起搭上希望列車，抵達真正的光榮新竹。（編輯：張良知）1111125