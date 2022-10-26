高虹安駁資策會兼職指控 論文案由律師全權處理

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資策會26日發布聲明指出，已委任律師就民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）侵害資策會兩篇論文的著作權，提起刑事自訴。高虹安上午在民眾黨中央黨部舉行記者會，出示任職期間的內部郵件證明清白。中央社記者裴禛攝 111年10月26日

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（中央社記者王承中台北26日電）資策會就論文侵害著作權提告，民眾黨新竹市長候選人高虹安今天表示，既已進入司法程序，就委任律師全權處理。有關資策會指稱其違法兼職，她指出，任職期間所做工作皆為主管指派，也從未支領科智企業薪資，並非兼職。

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭質疑在資策會任職期間，違規兼職科智企業。資策會指出，高虹安任職期間並無兼職申請與核准記錄，也未說明是否因兼職領有報酬或投入工時，應已違反規定。另外，資策會也表示，25日已委任律師就高虹安侵害資策會兩篇論文的著作權，提起刑事自訴。

高虹安今天在台灣民眾黨中央黨部召開記者會，有關資策會對論文侵權提出法律訴訟，高虹安表示，她還未收到資策會的自訴狀，但既然已進入司法程序，待收到自訴狀後，就委任律師全權處理。

資策會發聲明指高虹安任職期間違法兼職，高虹安在記者會中公布她過去與資策會主管，包含副執行長、直屬主管等人的內部電子郵件。她表示，任職資策會期間所做的工作皆為當時的主管指派，主管完全知情，她也從未支領科智企業薪資，並非兼職。

高虹安表示，資策會稱她違法兼職，這根本是無端指控。她出示2015年的電子郵件指出，當時資策會主管及科智企業總經理，建議讓高虹安使用業務處長的職稱，且資策會官網在2015年就公開以「科智企業業務處處長」來稱呼高虹安，何來資策會不知情的說法。

高虹安指出，從各種公開資訊揭露，都證明資策會知情，但資策會卻不顧所有公開證據，只聲稱在內部找不到申請資料，硬說不知情，真的是「裝睡的人叫不醒，而裝瞎的資策會又怎麼看得見」。

她表示，資策會執行長卓政宏日前在立法院接受立委備詢時指稱，高虹安赴辛辛那提大學進修的前3學期，主管都不知情。她說，卓政宏在國會的答詢內容絕非事實，是公然說謊，「真的非常惡劣」，要求卓政宏必須向她道歉。

高虹安指出，2012年下半年，她受資策會指派派駐美國工作，推動辛辛那提大學的合作研究案，同時也是學位進修第一學期，當時資策會主管就已知曉她派駐美國和學位進修。

她說，時任資策會副執行長的龔仁文還在電子郵件中主動問候「工作與學業狀況適應如何」，該信副本也發給她的直屬主管創研所所長楊仁達、組長顏均泰。連這樣的事實擺在眼前，都可以被資策會大幅度扭曲，資策會內部想必承受極大的政治壓力。

高虹安指出，當年她在資策會只是基層員工，認真工作，協助資策會的衍生企業，一切任務皆為當時的資策會主管指派，主管都知情，而她在任職期間內更從未支領科智企業的薪水，工作成果也多次被資策會表揚，結果多年後因投入選舉，就突然被指控違法兼職。高虹安要求民進黨把黑手遠離資策會，不要再傷害台灣科技人才。（編輯：郭無患）1111026