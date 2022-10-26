兼職爭議 經濟部：高虹安未報備 卓政宏程序完備

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資策會就論文侵害著作權提告，民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）26日在民眾黨中央黨部召開記者會表示，既已進入司法程序，就委任律師全權處理；對於資策會稱她違法兼職，高虹安也表示，這是無端指控。中央社記者裴禛攝 111年10月26日

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安被控任職資策會時兼職，但資策會執行長卓政宏也爆出兼職，經濟部長王美花及幕僚今天表示，高虹安當時未向資策會報備，卓政宏則是經過董事會同意。

立法院經濟委員會今天邀請農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花、環保署副署長沈志修等人，就「漁電共生」能源政策爭議進行報告，在列席備詢名單外的財團法人資訊工業策進會（資策會）執行長卓政宏也現身台下，引起注意。

立委關注近期相關議題，包含高虹安兼職科智公司企業處處長、將資策會期刊內容放入自己的博士論文，還有卓政宏也有兼職等疑慮。

國民黨籍立委謝衣鳳質詢說，資策會對高虹安提出告訴，「但卓政宏也身兼數職，是不是？」王美花回答，法人執行長、總經理本來就會兼職，會依法辦理，合法兼職；但高虹安的部分，是資策會跟員工的契約要做報備，以及有關高虹安沒經同意而兼職的問題。

王美花說，高虹安兼職的公司是資策會的衍生公司，財團法人為了鼓勵創新、技術再商業化，會扶植團隊，原團隊到衍生公司去，原本在資策會的工作會辭掉，而高虹安在衍生公司兼職，在資策會還是全職，沒有報備要兼職。

關於資策會執行長兼職方面，王美花說，一定要按照財團法人執行長兼職相關規定報備，都是無給職的。經濟部幕僚上台補充，卓政宏兼職有通過董事會同意。

卓政宏在場外接受電子媒體聯訪時指出，資策會沒有特定立場，該講的已在資策會新聞稿講了。高虹安則在民眾黨中央黨部召開記者會示，任職資策會期間所做工作皆為主管指派，也從未支領科智企業薪資，並非兼職。

謝衣鳳問，如果高虹安有報備，是否就無虞。經濟部回覆，如果高虹安有經過資策會管理層面的程序，資策會也同意，應該就是照資策會的規定進行。

王美花隨後回覆民進黨籍立委賴瑞隆的質詢時也說，財團法人鼓勵創新並成立衍生公司，通常原本的團隊最了解相關技術，要去衍生公司助益產業發展，法人這邊的工作會先辭掉，用兼職的情形相對較少見；而兼職有沒有報備，那又另外、第二個層次的問題，高虹安當時兼職是沒有跟資策會報備的。（編輯：陳清芳）1111026