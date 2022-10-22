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高虹安稱輔導科智非兼職 林耕仁：有無領薪是重點

2022/10/22 15:46（10/22 16:11 更新）
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民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑在資策會任職期間，違規兼職科智企業。國民黨新竹市長參選人林耕仁（圖）22日表示，高虹安應就當時是否有領科智企業薪資進行說明。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月22日
民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑在資策會任職期間，違規兼職科智企業。國民黨新竹市長參選人林耕仁（圖）22日表示，高虹安應就當時是否有領科智企業薪資進行說明。（林耕仁競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月22日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑在資策會任職期間，違規兼職科智企業。國民黨新竹市長參選人林耕仁今天提出，高虹安應說明當時是否有領科智薪資，就會水落石出。

民眾黨新竹市長參選人高虹安論文爭議延燒，且爆出資策會兼職報備問題。她日前於立法院受訪時拿出2016年在台北國際電腦展時，身穿科智企業制服，於資策會、工業局場合替總統蔡英文等人導覽的照片，強調資策會主管都知情。

林耕仁今天發新聞稿表示，其實高虹安不需用照片模糊焦點，應是依「勞務契約」規定，以及當時是否有領科智企業薪資才是真正證據，不論資策會或高虹安都應該就這部分說明，是否兼職馬上水落石出。

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高虹安今天發聲明稿表示，包含高虹安在資策會期間，努力輔導科智公司創業過程，不管做國際行銷、在全球性比賽，都是在輔導衍生公司的努力，這些成果在資策會2014年報和資策會官方Youtube頻道都有上傳，但資策會卻說完全不知情，還稱她不當兼職，直呼很可怕。

高虹安說，若資策會在知情情況下還硬要提告，也是違反誠信原則，所有網站、公司內部E-mail、年報或官方頻道資訊，都會成為高虹安保護自己證據和資訊，將由律師進行相關處理。（編輯：方沛清）1111022

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