資策會：高虹安無申請兼職紀錄 已違反規定

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（前）遭質疑在資策會任職期間，違規兼職科智企業，高虹安強調資策會主管都知情。資策會25日再發聲明，高虹安無兼職申請與核准記錄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北25日電）資策會今天再發聲明，高虹安任職資策會期間並無兼職申請與核准記錄，她也沒向資策會說明是否因兼職領有報酬或投入工時，報載她後續以科智企業業務處處長身分出席活動，應已違反兼職規定。

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭質疑在資策會任職期間，違規兼職科智企業，高虹安對此強調資策會主管都知情。資策會今天晚間發布聲明，說明近期引發外界關注的兼職議題。

有關高虹安任職資策會期間涉及兼職疑義，資策會表示，高虹安任職資策會期間並無兼職申請與核准記錄。資策會自2002年起就訂有同仁會外兼職辦法，自2006年兼職申請已經電子化，同仁兼職都須在線上提出，核准的兼職紀錄可在系統查詢。

資策會說明，科智企業是資策會2013年12月創業星光計畫獲勝團隊衍生公司之一（高虹安也是該團隊成員），這項計畫是為鼓勵資策會研發團隊發展衍生公司（Spin-off），以利科專技術為產業所用。科智企業2014年3月登記成立，團隊成員在2014年11月到12月間領取星光計畫創業獎金。

資策會表示，在衍生公司草創初期，仍會持續給予衍生公司協助，包含業務、行政事務支援及活 動推廣等，以扶植衍生公司營運漸上軌道，高虹安也因此協助科智企業在2014年11月參加Intel Global Challenge競賽。

資策會表示，團隊主要成員陸續離職加入科智企業，不過，高虹安最後並未離職到科智企業任職，而是留任資策會。她在協助科智企業期間，也未向資策會說明是在上班或下班時間處理科智企業業務、是否因兼職領有報酬及所投入工時等，資策會無從核准高虹安任職科智企業業務處處長一事。

資策會指出，報載高虹安在未申請且經資策會核准兼職情況下，陸續以科智企業業務處處長身分出席2015年10月Frost & Sullivan Taiwan年度M2M競賽、參加2016年6月台北國際電腦展、2017年8月的商機媒合會等活動，應已違反資策會的兼職規定。

近期有網友質疑資策會執行長卓政宏才是大量兼職。資策會表示，卓政宏就任時就辭去所有營利事業職務，之後在資策會任職期間的兼職都是非營利機構或公益團體的董監事而非經理人，都符合資策會相關兼職規範，並經董事長核准。

資策會指出，希望各界回歸事件本身，理性判斷，勿對未經證實的言詞內容多加推測。（編輯：蘇龍麒）1111025