高虹安資策會任職爭議 綠白再交鋒

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北6日電）台灣民眾黨立法院黨團今天指出，民進黨圍剿新竹市長參選人高虹安，迫使資策會改口，呼籲民眾年底用選票教訓執政黨。民進黨團反批，民眾黨團開記者會是私設刑堂、押人取供，與過去說法矛盾。

鏡週刊9月20日報導，指高虹安的博士論文未獲資策會授權使用，有侵權嫌疑。資策會執行長卓政宏昨天在立法院備詢指出，學術著作最重要的是應明示出處，高虹安的論文並未做到此點，若未明示揭露出處就是違反學術規定，資策會已主張自身著作權。

民眾黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿、新竹市議員李國璋今天舉行記者會。

邱臣遠指出，鏡週刊9月20日報導後，資策會當時回應無授權問題，但民進黨團總召柯建銘9月23日指資策會說法在法律上站不住腳；結果資策會10月5日就翻供稱「不排除提告」，質疑民進黨團這兩週逼迫資策會。

邱臣遠表示，民眾黨團特別行文要求經濟部技術處及資策會今天派代表到記者會現場說明，結果都拒絕不到場，質疑資策會是害怕民進黨及柯建銘才不出席。

邱臣遠表示，政府不是民進黨經營，法律非柯建銘一個人解釋，呼籲民眾年底用選票教訓執政黨，一起監督政府。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副書記長吳玉琴今天舉行記者會。

羅致政指出，民眾黨團過去不僅發文向資策會要資料，昨天更離譜，發簡便行文給資策會，要資策會執行長卓政宏參加記者會，說明高虹安的論文案。

羅致政表示，這2點剛好違反民眾黨自己的說法，因為民眾黨過去說不能行文給資策會，結果自己卻行文給資策會，要卓政宏說明的也是個資。

羅致政說，顯然昨天在立法院公開、合法的詢答，民眾黨團沒法在那個場合做適度處理，今天必須開記者會，要押卓政宏希望改口供、改說法，這就是民眾黨讓人覺得不以為然的地方，不同標準變來變去。

羅致政呼籲，高虹安應說明是否認同著作權屬於單位所有的說法；若著作權在資策會，高虹安也應說明有沒有得到資策會的授權及超過合理使用範圍。（編輯：林興盟）1111006