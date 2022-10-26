高虹安駁兼職指控 資策會擬採取法律行動

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資策會26日發布聲明指出，已委任律師就民眾黨新竹市長參選人高虹安（圖）侵害資策會兩篇論文的著作權，提起刑事自訴。高虹安上午在民眾黨中央黨部舉行記者會，出示任職期間的內部郵件證明清白。中央社記者裴禛攝 111年10月26日

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（中央社記者蘇思云台北26日電）民眾黨新竹市長候選人高虹安今天強調從未支領科智企業薪資，並非兼職。資策會今天再次回應，高虹安未就任職科智企業業務處處長一事申請兼職，更片面曲解文件，資策會已和律師準備採取行動。

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭質疑在資策會任職期間，違規兼職科智企業。高虹安今天在台灣民眾黨中央黨部召開記者會，會中公布她過去與資策會主管，包含副執行長、直屬主管等人的內部電子郵件。她表示，任職資策會期間所做的工作皆為當時的主管指派，主管完全知情，她也從未支領科智企業薪資，並非兼職。

資策會今天下午再發聲明，強調就像近期聲明，高虹安並未就任職科智企業業務處處長一事，向資策會提出申請兼職，更片面曲解相關文件，資策會已和律師準備採取行動，靜待司法程序釐清。

資策會日前指出，高虹安任職期間並無兼職申請與核准記錄，也未說明是否因兼職領有報酬或投入工時，應已違反規定。（編輯：林興盟）1111026