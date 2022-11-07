高虹安博士論文爭議 經長：辛辛那提大學尚未回函

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（中央社記者鄭鴻達台北7日電）立委追問資策會處理民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安論文爭議案進度，經濟部長王美花今天表示，資策會說明美國辛辛那提大學尚未回函，但將來會對員工在職期間出國進修一事，建立更詳細的規範。

王美花今天出席立法院經濟委員會並備質詢，民進黨立委賴瑞隆詢問，高虹安於資策會任職期間，全職全薪在出差美國時，於辛辛那提大學攻讀博士學位、完成論文是否為資策會常態，且資策會已於10月25日發文辛辛那提大學，後續進度為何。

王美花說，資策會說明辛辛那提大學尚未回函，對於修讀學位，資策會也有相關規範，無論是過去或未來，都要求員工出差期間，若要同時修讀學位，就一定要申報，資策會也會建立更詳細的規範。

賴瑞隆追問，高虹安當時出差時進修學位，有無呈報的紀錄。王美花說，高虹安最後一學期有呈報，但根據資策會資料，在前面部分看不出來有呈報。

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賴瑞隆強調，他相信沒有一家比較具規模的公司，尤其是有拿國家經費的公司，能允許這種狀況發生，經濟部應督促資策會建立制度。王美花說，建立制度很重要，資策會也認為此事的確在內控上沒做得很好。

資策會日前曾說明，已於10月25日向辛辛那提大學及其機械工程學系，以電子郵件方式發出律師函，函達該校高虹安博士論文侵害資策會著作權權益一事，並同步副本給相關人士與單位。（編輯：趙蔚蘭）1111107