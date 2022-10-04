林冠年遭民眾黨開除 高虹安：欲從政者不應酒駕

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）民眾黨竹北市長參選人林冠年因酒駕遭開除黨籍並撤銷提名資格。新竹市長參選人高虹安發聲明表示，她譴責酒駕，呼籲有志從政者不應有酒駕與僥倖之心。

台灣民眾黨今天發布聲明表示，黨員林冠年酒駕一事，在昨天發現後立即處理，召開選舉決策會，經查，林冠年酒駕相關事證明確，已違反黨規，依黨規應撤銷在竹北市長提名資格，決議送交臨時中央委員會，今天通過後生效，並送交中央評議委員會後，決議開除黨籍。

身兼民眾黨新竹縣黨部主委的高虹安今天發聲明稿表示，「拒絕酒駕」是她一直以來的態度，過去她和立法院黨團積極參與遏阻酒駕的修法，未來若當選，也會嚴格執行相關查禁酒駕的行政措施。

高虹安指出，她譴責酒駕行為，呼籲有志從政者，不應有酒駕行為，也不應有任何僥倖之心，拒絕酒駕，留給全民安全的用路空間。

高虹安上月到新竹縣出席黨籍新竹縣議員參選人陳立基的競選總部成立大會時，與林冠年同台，兩人也多次在公開場合合影，互相拉抬黨籍提名人聲勢。（編輯：李錫璋）1111004