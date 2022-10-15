蔡壁如辭立委 高虹安：尊重當事人權益

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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）民眾黨立委蔡壁如碩士論文違反學術倫理，遭德明科大撤銷學位，蔡壁如昨天宣布辭職立委表示負責，對此，民眾黨新竹市長參選人高虹安今天表示，尊重學倫會決定及當事人權益。

前桃園市議員王浩宇日前在臉書發文，質疑蔡壁如2019年德明財經科技大學的論文「民意代表社群網站市政議題關注度探討」，有許多不當引用情形並向校方檢舉；德明科大學倫會認定，蔡壁如違反學術倫理，教務會議通過撤銷學位。

蔡壁如昨天晚間在臉書貼出辭職聲明，表示辭職是她公開承擔並樹立新政治典範。

高虹安今天出席新竹行德宮六房媽揭牌典禮，接受媒體聯訪表示，對於蔡壁如辭去立委，尊重學倫會的決定，也尊重當事人的權益，而在民眾黨的部分，立場也很清楚，因此，不覺得會影響到她的選情。

被問到財產申報資料，存款部分有新台幣1400多萬元，對此，高虹安說，存款是她在工作的過程中，一點一滴累積下來的，其實，有很多的理財之道，但是因工作較忙，所以工作積蓄，就變成存款。（編輯：李錫璋）1111015