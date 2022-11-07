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桃園市長民調起伏 張善政：挺善的朋友已在歸隊

2022/11/7 13:53（11/7 15:51 更新）
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國民黨桃園市長參選人張善政7日在北區競選總部舉行「數位五策」科技政見記者會表示，將透過5項政見把桃園打造成智慧科技城市，並立法提出「桃園市數位自治條例」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月7日
國民黨桃園市長參選人張善政7日在北區競選總部舉行「數位五策」科技政見記者會表示，將透過5項政見把桃園打造成智慧科技城市，並立法提出「桃園市數位自治條例」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月7日
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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）根據自由時報最新民調顯示，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬較國民黨桃園市長參選人張善政多了近3個百分點，張善政今天表示，民調永遠是當參考，但團隊清楚挺善的朋友已經在歸隊了。

張善政上午出席北區競選總部「數位五策」科技政見記者會，他表示將透過創建更智慧的元宇宙之城、用AI為城市加速、邀請全球區塊鏈開發者匯聚桃園、用數據改善市政決策與治理品質、建立數位制度，強化數位民主這五項政見，把桃園打造成智慧科技城市，並立法提出「桃園市數位自治條例」。

張善政會後接受媒體聯訪，對於總統蔡英文今天第七度到桃園為鄭運鵬站台，張善政說，蔡總統第幾度來都一樣，放任國政不管為鄭運鵬拉抬，顯然非常擔心桃園選情，他覺得民眾已經看清楚，詐騙集團囚虐求職者並棄屍案不好好處理，反而一直在拉抬參選人，這不是民眾期待的總統。

對於媒體詢問，如何看待自由時報最新民調顯示，鄭運鵬較張善政多了近3個百分點，且分析數據後發現是綠營歸隊。張善政說，民調永遠是當參考，但是團隊很清楚，挺善的朋友已經在歸隊了。

這次調查是自由時報民意調查中心於11月1日至4日晚間進行，成功訪問桃園市1098名20歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點內；調查是以桃園市住宅電話為母體，作尾數一位隨機抽樣，並對受訪者性別與年齡加權；經費來自自由時報社。（編輯：陳仁華）1111107

根據自由時報最新民調顯示，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬較國民黨桃園市長參選人張善政多了近3個百分點；張善政（右）7日舉行政見記者會，會後受訪表示，民調永遠是當參考，但團隊清楚挺善的朋友已經在歸隊了。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月7日
根據自由時報最新民調顯示，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬較國民黨桃園市長參選人張善政多了近3個百分點；張善政（右）7日舉行政見記者會，會後受訪表示，民調永遠是當參考，但團隊清楚挺善的朋友已經在歸隊了。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月7日
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