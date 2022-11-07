民進黨控九大詐術 張善政陣營反批九大抹黑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政（左）、副幹事長黃世杰（右）7日舉行記者會，舉國民黨桃園市長參選人張善政與中華民族致公黨、經濟黨的關係等為例，指控張善政9大詐術。中央社記者郭日曉攝 111年11月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、吳睿騏台北7日電）民進黨立法院黨團今天舉國民黨桃園市長參選人張善政與中華民族致公黨、經濟黨的關係等為例，指控張善政九大詐術。張善政陣營則反批，民進黨指控為「九大抹黑」，籲回歸正軌還給桃園乾淨選風。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長黃世杰今天召開「詐騙總顧問，揭露張善政的九大詐術」記者會，質疑張善政「無心無意，是桃園陌生人」、「亂開芭樂票，未當選就跳票」、「人前冷淡，人後熱絡」、「參選前不熟，選舉才來裝熟」、「任內卡關，選舉才來騙票」、「抹黑桃園，不擇手段」、「自我吹噓，收割成果」等。

羅致政說明，中華職棒總冠軍賽如火如荼進行中，最慢13日就會結束，張善政卻說現在因為選舉，選後（26日）再找時間參與，但那時球賽早就結束，連這麼簡單的支票都會跳票，更不用說如果選上桃園市長，市政支票就會一直跳票。

羅致政表示，樂天桃猿在主場打總冠軍賽，張善政卻穿客場球衣拍照，被議員批評這是在蹭，根本是無心無意；另外，中華民族致公黨成員涉不法吸金，張善政曾任致公黨的最高顧問，可見他與致公黨非禮貌性關係，更是人前裝冷淡，人後熱絡。

黃世杰質疑，張善政為了選舉用很多話術來欺騙選民，像是曾任疑似賣假藥的經濟黨榮譽總顧問，還進入賣假藥的現場，根本是「背書假藥，民眾受害」，但張善政面對質疑，撇得一乾二淨、切割。

黃世杰說，張善政以前擔任行政院長接受立委質詢時，曾說跟桃園的產業不熟，沒想到現在要選桃園市長，就拿出自己的職稱來吹噓，而且當台積電將落腳桃園，張善政質疑怎麼可能，顯然張善政對桃園的產業、高科技業非常無知。

另外，黃世杰提到，張善政任職宏碁公司期間，主持行政院農業委員會研究計畫遭指涉嫌抄襲事件，農委會發函請張善政說明，但他裝聾作啞、不聞不問。

更重要的，黃世杰說，過去桃園鐵路要從高架化改為地下化，桃園市政府向中央爭取經費，但張善政在行政院副院長、院長內任，沒幫助過桃園，還發公文給桃園市府，要市府自行負責多出來的新台幣800億元經費。

黃世杰表示，為了選舉，張善政居然有臉說關心鐵路地下化過程，所以才能在2017年核定計畫，但2017年已政黨輪替，張善政昧著良心說自己也有貢獻，他的貢獻根本就是搬大石頭擋路，用財務刁難桃園，市民真的要睜大眼睛，看清楚這種有能力時沒幫助桃園，等到選舉才來虛情假意的人。

張善政競選辦公室發言人何元楷回應，民進黨的指控實為「九大抹黑」，在攻擊張善政的當下，卻完全忘記鄭文燦的親信，也是前桃園市政府經濟發展局長朱松偉，過去任內涉貪污被判13年有期徒刑，而為了選舉利益不斷攻擊張善政，對此選舉手段替桃園市民感到痛心與失望。

何元楷反批民進黨「又黑又紅又愛貪」，距離投票剩不到3週，希望民進黨不要深信旁門左道的選舉模式，回歸正軌還給桃園乾淨選風。（編輯：蘇志宗）1111107