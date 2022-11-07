林耕仁陣營：遺憾朱學恒未道歉 提告匡正視聽

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國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠（圖）7日表示，相當遺憾網紅朱學恒至今未更正不實言論，藉提告匡正視聽。（林耕仁競辦提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月7日

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（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）中國國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部發言人徐維遠今天說，相當遺憾網紅朱學恒至今未更正不實言論，藉提告匡正視聽。

林耕仁競選總部發布新聞稿表示，朱學恒3日於影音頻道YouTube直播時，多次以言語表達並暗指「由林耕仁操弄網軍側翼肉搜出（台灣民眾黨籍立法委員高虹安）前李姓助理的家人資訊，並指使側翼攻擊前李姓助理已過世的前妻」等不實言論。

林耕仁競總說，先前已要求朱學恒3日內更正，回復林耕仁名譽，但期限已屆，朱學恒仍未更正，已委任律師到台灣台北地方檢察署控告朱學恒涉犯公職人員選舉罷免法散布謠言意圖使人不當選罪，及中華民國刑法誹謗罪。

林耕仁競總表示，未經查證的惡意不實指控，引發諸多網友到林耕仁社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁，指責林耕仁攻擊過世的人等，損害林耕仁名譽，妨害選民投票行為正確性及新竹市長選舉公正性。

徐維遠說，林耕仁10月31日記者會質疑高虹安是否涉嫌詐領助理費，完全僅針對公領域及攸關公共利益範疇，從未提及前李姓助理及家人任何個人資訊。（編輯：李明宗）1111107