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竹縣府通過大眾捷運路網 周江杰：營運堪憂

2022/11/7 16:34（11/7 17:01 更新）
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新竹縣政府通過大眾捷運路網6大路廊，民進黨新竹縣長參選人周江杰（圖）7日質疑，縣內各個鄉鎮的大眾運輸系統在萎縮，縣府此捷運路網營運堪憂。（周江杰競辦提供提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月7日
新竹縣政府通過大眾捷運路網6大路廊，民進黨新竹縣長參選人周江杰（圖）7日質疑，縣內各個鄉鎮的大眾運輸系統在萎縮，縣府此捷運路網營運堪憂。（周江杰競辦提供提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月7日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）新竹縣府通過大眾捷運路網6大路廊，民進黨新竹縣長參選人周江杰今天質疑，縣內鄉鎮大眾運輸萎縮，縣府此捷運路網營運堪憂，應改以他推動的「山前線」大眾快捷系統，串連各鄉鎮。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣大眾捷運系統整體路網6大路廊，目前拍板定案竹北藍線等6大路廊，將提送交通部審議，爭取計畫儘早備查，預計在113年先完成優先路網藍線的可行性研究。

對此，周江杰透過新聞稿表示，縣內各個鄉鎮的大眾運輸系統在萎縮，楊文科此捷運路網規劃，先不論工程可行性如何，光營運就是一個很大問題，最根本的問題是不會有人搭。

周江杰表示，要讓既有的大眾運輸系統連結起來，連接各鄉鎮市，各鄉鎮就要有自己的公車等，此作法要配合各區域鄉鎮的發展政策，捷運要務實循序漸進，才可以養出上下班需要搭乘的旅客。

周江杰說，他推動「山前線」大眾快捷運輸系統，以環狀固定、穩定的運輸系統班次，將以竹北高鐵站為核心，連接芎林、橫山、關西、新埔，最後經喜來登遠百商圈回到高鐵六家站。此做法也可銜接台鐵既有服務的湖口鄉、新豐鄉、竹北市、竹東鎮等。

周江杰指出，他這次參選縣長提出「城鄉共好新新竹」的願景，靠著「山前線」的大眾快捷運輸系統政見，以及依托原來就有的浪漫台三線，發展智慧農業園區、科技服務園區、智慧物流園區，打造智慧產業科技廊道，帶動竹縣鄉鎮均衡發展。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣大眾捷運系統整體路網規劃報告，定案大眾運輸導向發展（TOD）綠色運輸6大路廊，包含「高鐵特定區－竹北－新竹」（藍線）、「芎林－高鐵特定區」（藍線延伸芎林）、「新埔-高鐵特定區」（藍線延伸新埔）、「湖口－新竹工業區－竹北」（紫線）、「新庄子－新豐－竹北－新竹」（黃線）以及「竹東－二重埔－竹科」（棕線）。（編輯：李錫璋）1111107

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