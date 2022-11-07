林耕仁不滿網友涉抹黑誣指 提告捍清白

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨新竹市長參選人林耕仁（圖）7日舉行記者會表示，日前PTT（批踢踢實業坊）黑特版有網友指稱「砂石業者能不能參選市長」，涉嫌抹黑誣指他是黑道、環保流氓，他已向新竹市刑事警察大隊提告，捍衛清白。中央社記者郭宣彣攝 111年11月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市7日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天表示，日前PTT（批踢踢實業坊）黑特版有網友指稱「砂石業者能不能參選市長」，涉嫌抹黑誣指他是黑道、環保流氓，他已向警方提告捍衛清白。

林耕仁競選團隊今天舉行記者會指出，今年6月20日於PTT黑特版有網友發布「砂石業者能不能參選市長」文章，指稱他除開設甲寅環保工程公司外，又開設另一家環保公司，叫作「世峰環保工程公司」，理由只是「林耕仁的兒子名叫林世峰」，非常離譜。

他說，後續有媒體在沒有查證情況下，就以這件烏龍爆料進行相關報導，競選團隊已致電媒體，進行更正。

林耕仁表示，沒想到的是，近日又有更惡劣地抹黑，同樣在PTT上有帳號把原先的抹黑文章更進一步加工，指稱世峰公司的負責人劉先生，是他的姊夫，這完全是惡意抹黑。

他指出，對於上述惡意抹黑，他已向新竹市刑事警察大隊提告，造謠者應盡快更正，否則將委任律師，訴追民刑事法律責任。（編輯：戴光育）1111107