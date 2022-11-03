前助理遭質疑領公薪捐民眾黨 高虹安指捐款自由

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民眾黨新竹市長參選人高虹安（左）3日晚間受訪，針對前李姓助理薪資為何要捐給黨部一事指出，前李姓助理任職期間都有紀錄，也都證實有完成其工作，而當薪酬合法取得後，要如何運用也是他個人意志，包含若願意捐到民眾黨以表達支持等。中央社記者郭宣彣攝 111年11月3日

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（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安助理爭議案，民進黨參選人沈慧虹競辦今天質疑，高虹安是否讓人頭助理領公費薪水，再回捐所屬政黨。高虹安說，助理薪酬合理取得，捐款屬自由意志。

沈慧虹競選團隊今天舉辦記者會，針對民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安提出，依據民眾黨財務管理辦法，在2019年票選不分區立委每年募款責任額為60萬元，質疑高虹安的前李姓助理，以國會助理的薪資，來協助高虹安，完成募款的責任額。

沈慧虹競選辦公室執行總幹事、新竹市議員陳建名說，高虹安在2020年捐出4筆5萬元款項，總計20萬元給民眾黨，而李姓助理則是捐30萬元，高虹安是否讓李姓助理協助捐款的責任額款項，金流應要說清楚。

沈慧虹說，她長久擔任公務員，守法是最基本的底線，無法理解高虹安身為立委卻知法玩法，身為新竹市長參選人，守法、誠信與操守是基本價值。

高虹安今天晚間在新竹市湳中里舉行地方政見說明會，媒體提問，前李姓助理的薪資為何要捐給黨部、是否國庫通黨庫？高虹安接受媒體聯訪問表示，前李姓助理在任職期間都有紀錄，也都證實有完成在擔任助理期間，所有的工作，當薪酬合法取得後，要如何運用，也是他個人的意志，包含若願意捐到民眾黨以支持，也是非常高興，畢竟民眾黨的資源也比較少。

高虹安表示，以此同一個標準來看，像是民進黨立法院黨團總召柯建銘、前立法院長蘇嘉全等，在他們的主任、助理等，也都有這樣對民進黨的捐款，且數字都不小。依照這樣情勢，若今天薪酬取得合法，不需放大檢視。

媒體提問，針對國民黨新竹市長參選人林耕仁今天指李男擔任助理期間疑沒有健保，高虹安表示，這部分檢調已在偵辦中，會有偵辦程序。

會後，中央社記者向高虹安陣營追問，關於前李姓助理所捐給民眾黨，是否是為高虹安所負責的責任額款項中？高虹安團隊向中央社記者表示，以高虹安在湳中里舉行地方政見說明會聯訪回應為主。（編輯：張銘坤）1111103