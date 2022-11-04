經濟黨風波 張善政秀照反擊、鄭運鵬駁拉人下水

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨桃園市長參選人張善政遭指曾任經濟黨榮譽總顧問，也多次與經濟黨高層同框合影。張善政4日召開政見記者會時，針對經濟黨合影風波向媒體進行說明。中央社記者葉臻攝 111年11月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園4日電）國民黨桃園市長參選人張善政遭指曾任經濟黨榮譽總顧問，他今天說，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競選辦公室主任也有和經濟黨主席合影。鄭運鵬選辦則表示，張善政只想拉人下水。

鏡週刊報導，經濟黨負責人周琮棠進口並販售具有療效保健品，遭檢舉違反藥事法。張善政曾擔任經濟黨榮譽總顧問，也多次與經濟黨高層同框合影，照片更被夾雜在推銷產品的訊息當中。

鄭運鵬上午接受媒體聯訪時表示，張善政缺乏擔任市長的重要條件，第一個要有識人之明，第二個是要有擔當。結交朋友要有一定的分寸和能力，張善政容易被這些小黨所蒙蔽，若未來這些逢迎巴結，用職務來詐欺的人進到市政府裡面，後果不堪設想。

稍後，張善政接受媒體聯訪時則表示，現在好像大家都在比賽看圖說故事，用故事來抹紅，並秀出一張照片，是經濟黨黨主席和鄭運鵬競選辦公室主任的合照，「綠營要看圖說故事比賽，先把這張照片說清楚，再來問我」。

針對現在也流出桃園市長鄭文燦和經濟黨主席的合照，張善政說，公眾人物不管是他還是鄭文燦，在很多場合應邀去致詞，都是禮貌性的去祝福，公眾人物對所有的政黨都是一視同仁，有活動就去祝福，是一個基本的禮貌，這種照片很多，大家不用繼續拿這種照片來說故事。

針對競選辦公室主任與經濟黨主席的合照，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞稍後表示，民眾對張善政的質疑，並非他跟經濟黨合照，而是張善政直接擔任經濟黨的「榮譽總顧問」、中華民族致公黨的「唯一最高顧問」，成為詐騙、賣假藥集團的最大門神。

黃韋鈞說，「百分之百贊成經濟黨的理念」是張善政親口說的，迄今仍未辭去兩黨顧問黨職也是事實，張善政不說明、不解釋、不反省，只是整天不斷企圖拉人下水，無法改變張善政與詐騙、賣假藥政黨過從甚密的事實。

針對鄭文燦與經濟黨主席的合照，桃園市政府新聞處處長詹賀舜表示，張善政對於擔任經濟黨榮譽總顧問的問題一直迴避不答；政治人物參加活動都會與民眾合照，靠拿一張路人拍的合照來轉移焦點，無助於事實的釐清。（編輯：方沛清）1111104