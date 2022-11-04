楊文科續推運動場館 打造民眾日常生活圈

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爭取連任的國民黨籍新竹縣長楊文科競選團隊4日指出，楊文科過去4年規畫設立運動中心、體育館、運動公園等設施，如新建竹北國民運動中心、學校半戶外球場及正在設計中的竹東全民運動館等，未來也將持續針對縣內運動場館共9案進行整修、建設。（楊文科競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月4日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）競選連任的新竹縣長楊文科今天提出，為提供民眾完善休閒空間，除過去新建竹北國民運動中心外，未來，持續推動縣內運動場館進行整修、建設，打造民眾日常運動生活圈。

國民黨新竹縣長參選人楊文科競選團隊發布新聞稿指出，楊文科過去4年，規劃設立運動中心、體育館、運動公園等設施，如新建竹北國民運動中心、學校半戶外球場以及正在設計中的竹東全民運動館等，未來，持續針對縣內運動場館共9案進行整修、建設。

楊文科表示，其中，竹北國民運動中心在2019年啟用，連結周邊的新竹縣體育館、新竹縣體育場及第二運動場，形成縣民日常運動生活圈。

楊文科說，湖口鄉興建的王爺壟運動公園，在今年3月底正式啟用，公園內除規劃興建標準直排輪場地，也設置多功能槌球場及4座風雨球場，滿足老中青幼不同年齡層需求。

楊文科指出，另在溪南的竹東鎮興建新竹縣第2座國民運動中心「竹東全民運動館」，目前進行細部設計中，規劃有新型態健身房、多功能運動設施，預計2024年底完工。

楊文科說，未來，將持續針對縣內運動場館進行整修、建設，如新竹縣體育館整修工程、新竹縣游泳館整修工程案、竹東鎮立羽球館整修工程、新竹縣竹東鎮立游泳池整修工程、五峰鄉多功能體育館修繕工程等。

楊文科表示，規劃將頭前溪北岸堤外高灘地，打造成面積廣達32公頃大型休憩場域，包括綜合球場、滑輪練習場、兒童單車場，以及共融式遊戲場、寵物公園、人工溼地和綠帶等，希望滿足各年齡層民眾運動需求。（編輯：方沛清）1111104