鄭朝方要改善學校附近交通 打造人行道保護孩子安全

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民進黨竹北市長參選人鄭朝方（右2）4日表示，未來若當選，將改善學校附近交通，仿效日本打造安全之島通學路，還給孩子應有的人行道，也要透過有效保護措施，讓孩子有安全上下學的道路，減少家長擔憂。（鄭朝方競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月4日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）民進黨新竹縣竹北市長參選人鄭朝方今天表示，為保護孩子通行安全，未來要改善學校附近的交通環境，要打造人行道，讓孩子行走，安全上下學。

鄭朝方今天透過新聞稿表示，他在學校附近，進行街頭拜訪時，家長向他陳情，希望能有更安全的道路、人行道，讓孩子、民眾行走。

鄭朝方說，未來，他首先要改善學校附近交通，要仿效日本打造安全之島通學路，還給孩子應有的人行道，也要透過有效的保護措施，讓孩子有安全上下學的道路，減少家長擔憂。

鄭朝方表示，此外，為改善竹北的交通環境，未來，也會透過科學數據及人本交通的道路設計，在市公所的權限內推動道路平權，讓竹北市民無論是開車、騎車、或行走等，都能保護通行安全。（編輯：張銘坤）1111104