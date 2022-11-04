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鼓勵汰舊換購電動車 林為洲提加碼補助購車金

2022/11/4 16:52（11/4 17:11 更新）
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國民黨竹北市長參選人林為洲4日指出，竹北市公所要推動淘汰老舊機車購入新電動車，且市公所財政收入穩定，為鼓勵市民更願意購入，將加碼補助金額，同時公所也要配合廣設電動車充電樁，朝低碳綠能城市目標邁進。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月4日
國民黨竹北市長參選人林為洲4日指出，竹北市公所要推動淘汰老舊機車購入新電動車，且市公所財政收入穩定，為鼓勵市民更願意購入，將加碼補助金額，同時公所也要配合廣設電動車充電樁，朝低碳綠能城市目標邁進。（林為洲競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月4日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）國民黨竹北市長參選人林為洲今天表示，為打造低碳城市，並減少竹北市汽油機車的空污及噪音問題，提出淘汰老舊機車購入新電動車，未來，由市公所加碼補助經費，提升民眾意願。

林為洲透過新聞稿表示，電動機車的優點是低噪音、無廢氣污染、免繳牌照稅及燃料稅，低噪音及無廢氣污染，能解決竹北市民所提的交通、噪音等問題。

林為洲說，竹北市公所要推動淘汰老舊機車購入新電動車，且市公所財政收入穩定，為鼓勵市民更願意購入，要加碼補助金額。

林為洲表示，未來，戶籍設在竹北的民眾，如選擇汰舊換新購入電動機車，提出竹北市公所加碼1萬元的振興補助，中低收入戶者加碼補助2萬元的購車補助，如一般市民是新購電動機車者，市公所加碼補助5000元。

林為洲表示，同時，市公所也要配合廣設電動車充電樁政見同步執行，朝低碳綠能城市目標邁進。（編輯：張銘坤）1111104

林為洲
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