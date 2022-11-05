動保影片疑造假 高虹安：已立即下架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民眾黨新竹市長參選人高虹安上月底在臉書Facebook貼出的友善動物政見影片，被網友踢爆影片內場景非新竹市動物保護教育園區。高虹安（中）5日受訪表示，已立即下架影片。（高虹安競選團隊提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年11月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市5日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安上月底在臉書Facebook貼出的友善動物政見影片，卻被網友踢爆影片內場景並非新竹市動物保護教育園區。高虹安表示，已立即下架影片。

高虹安今天接受媒體聯訪表示，工作人員在剪輯時誤植了一小段影片，得知後已立即下架影片。

高虹安說，動物保護和友善政策是她長期關注，經過多次與全國性、地方性的動保團體進行交流後，將訴求納入政見中，希望把動物保護友善做的更完整，強調「我們在談的都是這些大方向，相望大家能理解」。

民進黨新竹長參選人沈慧虹發新聞稿表示，很遺憾看到高虹安為了選舉，刻意扭曲新竹市政府過去8年的付出，但「紛擾會過去，建設會留下」，這些努力不會因為選舉而被輕易抹煞。

沈慧虹指出，近年市府、動保園區與志工隊一起做了很多努力，獲得動保團體支持與肯定，新竹市動物保護教育園區重建後空間變大，流浪動物的照顧也變得更好。

國民黨新竹市長參選人林耕仁則透過文字表示，認為關心動保議題是對的方向，可能高虹安自己也沒有看過影片內容，他也藉此酸高虹安，除了不認識新竹市的路外，可能也不熟悉新竹動保園區，再度凸顯她對新竹市的陌生。（編輯：方沛清）1111105